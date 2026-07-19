La final arrancó con el show musical antes del partido definitivo

El streamer Speed cantó en la previa de la gran final. Fotos: NA.

La gran final del Mundial 2026 tuvo su puntapié inicial con una imponente ceremonia de clausura y apertura de partido en el MetLife Stadium de Nueva York, a la espera de un encuentro histórico entre Argentina y España que definirá quién se quedará con la Copa del Mundo.

La FIFA desplegó un show imponente sobre el césped del estadio, diseñado especialmente para sintetizar la unión cultural de la competencia.

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El espectáculo comenzó 90 minutos antes del partido con un impactante cuadro visual.

En el centro de la escena, participó el polémico streamer IShowSpeed, quién protagonizó un segmento especial con la canción Champions.