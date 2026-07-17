Investigan un posible caso de intoxicación con monóxido de carbono

Una pareja debió ser hospitalizada por un posible caso de intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda de Harding Green, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo poco después de las 4, en Rubén Darío al 3.600, donde efectivos del Comando de Patrulla arribaron tras un llamado al 911.

En el aviso Juan Carlos Amarilla (24) manifestó que había encontrado a su pareja desvanecida en el baño de la propiedad.

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Cuando los uniformados arribaron al sitio hallaron a las víctimas en el exterior del inmueble.

Ambos manifestaron que se sentían mareados y con debilidad en el cuerpo, por lo que convocaron a una ambulancia del servicio de emergencias Siempre.

Un médico los evaluó y decidió trasladarlos preventivamente a la guardia del Hospital Penna.

También acudieron bomberos del cuartel Central, quienes procedieron a inspeccionar la vivienda.