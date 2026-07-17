Robó la batería de un auto en Villa Rosas pero quedó registrado

Poco antes de la 1 de hoy, la Policía arrestó a un hombre que, en bicicleta, robó la batería de un auto estacionado en la vía pública, en la zona de Villa Rosas.

Se trata de Federico Sebastián Winder, de 32 años, a quien capturó personal del Comando de Patrullas en Nueva Provincia y Libertad, gracias a la intervención de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM), que advirtieron el delito.

El hecho se produjo en Emilio Rosas 2.444, donde se constató que un Fiat Duna, perteneciente a un vecino de 45 años, tenía daños en la parrilla delantera y el faltante del acumulador, de marca Lubeck, que fue secuestrado en poder de Winder.

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En el caso, con intervención de la comisaría Sexta, tomó intervención la UFIJ Nº 15.