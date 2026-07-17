Milei se reunió con la titular del Grupo Dreyfus por la millonaria inversión en Bahía Blanca

El encuentro entre el presidente Javier Milei y las máximas autoridades del Grupo Louis Dreyfus Company

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este jueves en la Casa Rosada a las máximas autoridades del Grupo Louis Dreyfus Company (LDC), con quienes repasó el avance del proyecto de inversión que la compañía prevé desarrollar en Bahía Blanca.

Durante el encuentro, la empresa ratificó su plan de destinar alrededor de US$ 400 millones a la construcción de una nueva planta procesadora de soja y girasol en la ciudad, un complejo que, según la firma, incluirá una de las mayores plantas de molienda de semillas de girasol del mundo.

De acuerdo con un comunicado difundido por Presidencia, los directivos de LDC señalaron que la decisión de avanzar con la inversión fue consecuencia del proceso de transformación económica impulsado por el Gobierno nacional.

La reunión también permitió profundizar detalles del proyecto previsto para Bahía Blanca, que la empresa definió como una de las inversiones más relevantes del sector agroindustrial argentino en la última década.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según indicó la compañía, la nueva planta buscará ampliar la capacidad de procesamiento de oleaginosas en el país, mejorar la competitividad del sector e impulsar las exportaciones con mayor valor agregado. Además, los directivos destacaron el impacto territorial que tendrá la obra.

Participaron del encuentro la presidenta del Grupo Louis Dreyfus Company, Margarita Louis-Dreyfus; el director ejecutivo, Michael Gelchie; el director de Operaciones para Latinoamérica, Juan José Blanchard; y el director de Mercados Globales, Miguel Ángel Catella.

Por parte del Gobierno estuvieron presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

Al término de la reunión, los representantes de la multinacional manifestaron su optimismo sobre las perspectivas de la economía argentina y ratificaron su intención de continuar ampliando sus inversiones en el país a largo plazo. (Agrofy)