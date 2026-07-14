Ni Bahía ni la región: qué ciudades lideran el ranking de mejores oportunidades en la primera infancia

La Fundación Bunge y Born presentó el Índice NIDO (Niñez, Inclusión y Desarrollo de Oportunidades), una herramienta científica y territorial que analiza las oportunidades de desarrollo infantil temprano en la Argentina.

El estudio, enfocado en niños de 0 a 5 años, evalúa el acceso a la salud, la educación, la cercanía a espacios verdes y las condiciones socioeconómicas al interior de provincias, departamentos y municipios.

El relevamiento estableció un ranking de las 20 ciudades con más de 100.000 habitantes que ofrecen las mejores condiciones para la primera infancia.

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) lidera el listado con 59,33 puntos sobre un ideal de 100, seguida de cerca por el municipio bonaerense de Vicente López con 58,91. El podio lo completa la ciudad santafesina de Rafaela con 55,09 puntos.

A continuación, las 20 localidades con mejores oportunidades según el promedio ponderado de sus radios censales:

CABA - 59,33

Vicente López (Buenos Aires) - 58,91

Rafaela (Santa Fe) - 55,09

Olavarría (Buenos Aires) - 54,98

Mendoza (Mendoza) - 54,77

Junín (Buenos Aires) - 54,05

Paraná (Entre Ríos) - 51,97

Godoy Cruz (Mendoza) - 51,94

Rosario (Santa Fe) - 51,33

Río Cuarto (Córdoba) - 50,77

Santa Rosa (La Pampa) - 50,77

Córdoba (Córdoba) - 50,65

Río Gallegos (Santa Cruz) - 50,39

Santa Fe (Santa Fe) - 50,32

Puerto Madryn (Chubut) - 50,30

San Salvador de Jujuy (Jujuy) - 49,55

San Carlos de Bariloche (Río Negro) - 49,52

Cipolletti (Río Negro) - 49,14

Resistencia (Chaco) - 48,55

Neuquén (Neuquén) - 48,51

Un enfoque multidimensional

A diferencia de otras metodologías que miden la vulnerabilidad basándose exclusivamente en los ingresos monetarios, el Índice NIDO pondera cuatro dimensiones clave en la vida de los menores: el Contexto Socioeconómico (35%), la Salud (33%), la Educación (27%) y el acceso a Espacios Verdes (15%).

Durante la presentación de la plataforma, el Director Ejecutivo de la Fundación Bunge y Born, Gerardo della Paolera, destacó el valor de este diseño metodológico en un contexto complejo: "Mientras que 7 de cada 10 niños en Argentina viven en situación de pobreza, ocuparse e invertir en este período resulta una prioridad ineludible. La verdadera banca de inversión es la educación. El índice NIDO posee distintas capas que se fueron armando con un enfoque científico para que nos permita entender y luego intervenir en un país federal".

Por su parte, Julio Ichazo, coordinador del proyecto, señaló que el objetivo es aportar "miradas novedosas sobre la realidad argentina" y enriquecer el debate sobre qué dimensiones afectan directamente el crecimiento de las infancias en las diferentes regiones del territorio nacional.

Radiografía de las brechas territoriales

El informe incluye datos que evidencian la fragmentación en el acceso a servicios esenciales dentro del territorio argentino:

Educación inicial: Hacia 2022, el 43,5% de los niños y niñas de 0 a 5 años no asistía a establecimientos de Nivel Inicial, una brecha que se profundiza en las periferias urbanas y retrasa el inicio de la escolaridad.

Salud pública: En 240 localidades del país, los habitantes deben viajar más de dos horas en automóvil para acceder al hospital público más cercano, lo que complejiza el cumplimiento de controles y tratamientos tempranos.

Espacios verdes: En las grandes urbes, 5 de cada 25 niños de hogares vulnerables carecen de acceso a plazas y parques, una situación que afecta a sólo 1 de cada 25 niños pertenecientes a los hogares con mayores ingresos.

Debate técnico y políticas públicas

El encuentro contó con un panel de especialistas que analizaron los desafíos de gestión. Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC, remarcó la importancia de NIDO al señalar que el país arrastra "un problema gravísimo de generación y distribución de datos públicos".

En la misma línea, Ianina Tuñón, investigadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, valoró la posibilidad de observar los datos a nivel de radio censal, exponiendo que "las desigualdades permanecen invisibles cuando se analizan únicamente los promedios provinciales".

Finalmente, Javier Quesada, especialista en Desarrollo Infantil Temprano de UNICEF Argentina, advirtió sobre las deudas pendientes tras cuatro décadas de democracia y la urgencia de contar con diagnósticos fiables para transformar la realidad de los sectores vulnerables.

Los datos abiertos y los mapas interactivos del Índice NIDO se encuentran disponibles de manera pública en el sitio web de la entidad (fractalargentina.org/herramienta/nido/), con el propósito de servir como insumo técnico para gobiernos locales, organizaciones del tercer sector y equipos científicos. (NA)