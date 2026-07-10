Era buscado por una causa de drogas y fue detenido cuando ingresó al país

Un sujeto que era buscado por la justicia bahiense desde hace dos años fue arrestado en las últimas horas luego de ingresar a nuestro país desde Brasil, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que se trata de Jorge Alberto Damboriana, quien fue arrestado cuando accedió a la provincia de Misiones por el puente internacional Tancredo Neves, ubicado sobre el río Iguazú.

Mencionaron que personal de Migraciones detectó que sobre su persona pesaba una orden de captura emitida en mayo de 2024, por lo que dieron aviso a los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en el acceso al territorio argentino.

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Las fuentes describieron que la causa se puso en marcha en octubre de 2023, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal de Monte Hermoso secuestraron en poder de Damboriana 2,7 gramos de cocaína fraccionada, una balanza y un teléfono celular.

"Del análisis del dispositivo se pudo determinar que presuntamente tenía la sustancia con fines de comercialización y que junto a otra persona habrían vendido estupefacientes, particularmente cocaína, en Monte Hermoso y Sauce Grande al menos entre junio y octubre de ese año", mencionaron.

Incluso, describieron que también se hallaron conversaciones del sospechoso con Alfredo Reguito, quien a principios de 2025 fue condenado a 4 años y 4 meses de prisión por el comercio de drogas al menudeo.

Damboriana fue indagado mediante videollamada y se negó a declarar.

Por estas horas, se indicó, las autoridades están llevando adelante las gestiones para el traslado del imputado a nuestra ciudad.