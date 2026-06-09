Donald Trump fue testigo directo de la gran noche de Wembanyama y el triunfo de los Spurs

San Antonio Spurs consiguió una victoria clave frente a New York Knicks, en el Madison Square Garden, 115 a 111, en el tercer juego de la serie final de la NBA, que ahora quedó 2-1 a favor de los neoyorquinos.

Como dato de color, llamó la atención la presencia del presidente Donald Trump en las plateas (con un protector blindado) en el Madison Square Garden, convirtiéndose en el primer presidente en funciones de Estados Unidos en asistir a un juego de las finales de la NBA.

Los texanos mostraron una mejor versión respecto de los dos primeros encuentros, especialmente en ambos lados de la cancha, logrando responder ante la presión de jugar como visitantes.

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Victor Wembanyama convirtió 32 puntos (2-4 en t3, 9-14 en t2 y 8-9 en t1), ocho rebotes y seis asistencias en su primera victoria en las Finales de la NBA, liderando a los Spurs, que le propinaron a los Knicks su primera derrota en 46 días, incluyendo 13 partidos.

Stephon Castle terminó con 23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

En los locales, Jalen Brunson anotó 32 puntos (3-5 en triples, 8-20 en t2 y 7-8 en t19 y OG Anunoby sumó 28 para los Knicks, que perdieron por primera vez desde el 23 de abril, cuando cayeron en el tercer partido de su serie de primera ronda contra Atlanta.

Lo que resta

Juego 4: Miércoles 10/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)

Juego 5: Sábado 13/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)

Juego 6: Martes 16/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 7: Viernes 19/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*