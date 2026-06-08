El "Dato" de la final: Gimnasia (CR) volvió a ganarle de visitante a Quimsa y está 2-0

Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) se va de Santiago del Estero con las dos victorias, luego de ganarle esta noche nuevamente a Quimsa, por 80 a 79, por la serie final -al mejor de siete- correspondiente a la Liga Nacional.

A los sureños se les presenta un escenario inmejorable, considerando que la serie se muda a su cancha y tienen la localía invicta en playoffs.

La principal figura resultó Martiniano Dato fue figura, quien convirtió 17 puntos (7-10 en dobles), más 3 asistencias y 3 recuperos.

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En los locales, donde no ingresó el bahiense Fausto Ruesga, no alcanzaron los 23 puntos de Brandon Robinson.

Lo curioso fue que La Fusión llegó a sacar 17 de luz y se fue al descanso largo 44 a 34 arriba.

Un buen inicio de complemento le permitió recortar a la visita, aunque nuevamente el los santiagueños volvieron a alejarse. Hasta que apareció la mano caliente de Gimnasia y con 5 de 6 en triples (3 de Horton), como en el primer juego, se adelantó 62-61.

La visita definitivamente se liberó estiró su parcial a 13-0. De todos modos, Quimsa tuvo a Robinson y Johnson como responsables de un parcial de 8-0 para recortar.

En un final sumamente cerrado Gimnasia estaba al frente 76-75 con 9 segundos por jugar, tras con un triple de Chacón.

Figueredo respondió con un triple 78-76 restando 46 segundos y Dato igualó con una bandeja.

A falta de 10 segundos, Johnson recibió falta, y en la línea anotó 1 de 2, respondiendo Gimnasia con doble de Cisneros -asistencia de Dato-, restando 2s04/10 (80-79), y el último tiro quedó para Johnson, que no pudo convertir.

La continuidad

-Juego 3 | Jueves 11/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 4 | Sábado 13/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 5* | Miércoles 17/6 | a las 22.10 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 6* | Sábado 20/6 | a las 21 | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 7* | Martes 22/6 | a las 21 | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

*De ser necesario