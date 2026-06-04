Agredió a su pareja y a la policía y quedó detenida

Personal de la Policía Local detuvo en la madrugada de este jueves a una mujer que agredió a su pareja y luego se resistió ante las fuerzas de seguridad con golpes.

La aprehendida es una mujer de 30 años quien había mordido a su pareja en la mano y el cuello. Las fuerzas policiales alertadas por la situación, lograron detenerla en la intersección de Islas Orcadas y El Benteveo, donde también agredió a los uniformados.

La mujer quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, imputada por lesiones leves, infracción a la Ley 12.569 de Violencia Familiar y atentado y resistencia a la autoridad.