El Banco Mundial define hoy si aprueba una garantía por US$2000 millones

El directorio del Banco Mundial (BM) se reúne este martes para definir si le otorga a la Argentina una garantía por US$2000 millones. La solicitud fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a mediados de abril. De obtener el visto bueno, el país podrá tomar deuda con bancos privados y asegurar el pago de los vencimientos de julio.

La entidad multilateral y las autoridades locales habían anunciado que negociaban ese aval, que ahora deberá ser aprobado por la cúpula del Banco Mundial.

El directorio ejecutivo del BM está formado por el presidente del Grupo, Ajay Banga, y otros 25 directores. Representan a los 189 países miembros y se encargan de supervisar las actividades del organismo, entre ellas, la aprobación de préstamos.

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La garantía solicitada por la Argentina busca refinanciar “una porción relevante de la deuda, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”.

En tanto, las autoridades del BID se reunirán este miércoles 17 para sellar un respaldo similar por otros US$500 millones.

El objetivo del Gobierno es reunir los avales del BID y el Banco Mundial —que totalizan en US$2500 millones— para acceder a préstamos con entidades financieras privadas y fortalecer las reservas en la previa al vencimiento por US$4400 millones del próximo 9 de julio.

En paralelo, el Ejecutivo negocia una garantía adicional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (CAF), que oscila entre US$250 millones y US$500 millones. La iniciativa será tratada por el directorio del organismo el 22 de julio.

El Gobierno busca sumar financiamiento externo

Sin recurrir a los mercados internacionales para refinanciar la deuda, el Gobierno prefirió otras alternativas para garantizar los fondos necesarios para afrontar el próximo compromiso de pago previsto para julio.

Entre esas opciones, se encuentra la emisión de bonos en dólares y los préstamos de bancos internacionales.

La capacidad de pago del Tesoro se mide por los depósitos en dólares que tiene en el Banco Central. Hasta la semana pasada, esas tenencias totalizaban US$2917 millones y alcanzaban para cubrir aproximadamente el 66% del compromiso del 9 de julio.

Con respecto a la emisión de títulos en dólares, el Tesoro decidió colocar bonos en moneda extranjera en el mercado local para intentar captar los dólares “del colchón”.

Así, obtuvo US$2000 millones con un título que vence en 2027, antes de las elecciones, y ya colocó US$1600 millones con otro que tiene plazo hasta 2028.

Además, el Gobierno busca acceder a un préstamo por unos US$4000 millones otorgado por grandes bancos privados, para lo cual la garantía de los organismos internacionales que se discute esta semana es clave. (TN)