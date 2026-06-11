Homenajean al abogado Alejandro Larriera por su compromiso con el tema Malvinas

Larriera murió en 2018 y sus alumnos heredaron su pasión por la temática Malvinas.

Un emotivo homenaje póstumo recibió el abogado y docente bahiense Alejandro María Larriera durante la presentación oficial de su libro sobre Malvinas, que comenzó a gestarse hace más de 10 años en el marco de una investigación acerca del tema impulsada por él.

El tributo al exprofesor de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS) se realizó en el campus de Palihue de la casa de altos estudios local, donde se analizó la obra titulada "Compartir el destino de Malvinas con Sudamérica. El gran paso adelante en la integración".

La iniciativa se originó en 2015, cuando el ministerio de Educación de la Nación y la cancillería convocaron a la comunidad universitaria para presentar proyectos investigativos sobre la temática de las islas Malvinas, con motivo de cumplirse el 50 aniversario de la histórica resolución 2065 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas.

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Se trata del primer documento oficial de la ONU que reconoce específicamente a las Malvinas como un "caso colonial" y establece la existencia de una "disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido".

El programa Malvinas en la Universidad invitaba a abordar ejes de geopolítica, marco jurídico y disputa de soberanía, cultura e identidad, educación, política, población, recursos naturales, entre otros.

Incentivado por la propuesta, Larriera creó y formó parte de un equipo de investigación integrado por docentes y estudiantes de la UNS.

La finalidad del proyecto bahiense era fusionar dos cuestiones que apasionaban a Alejandro: Malvinas e integración regional, que en su opinión eran inseparables.

El experto en el asunto contó además con la colaboración de su amigo Marcelo Vernet, también especialista en la materia y descendiente directo del primer comandante político y militar de las islas.

Larriera (autor de tres libros) falleció en octubre de 2018 y su colega Juan María Cafasso, exalumno del homenajeado, se encargó de darle continuidad al proyecto junto con los otros académicos participantes.

El trabajo, desarrollado entre 2014 y 2018, fue seleccionado por las autoridades de la convocatoria y aprobado por el comité evaluador.

La continuidad de su legado

En el acto también se presentó la publicación "Por qué son argentinas. Para entender, de un modo simple, los derechos argentinos sobre Malvinas", con autoría de los abogados Marcos Fernández Peña y Federico Arrué, quienes también fueron alumnos de Larriera.

"En las últimas décadas -afortunadamente-, el reclamo de la soberanía argentina sobre el territorio sudatlántico usurpado por el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, se ha enquistado en lo más profundo de la sociedad", indica la síntesis del libro.

"Carteles en las rutas nacionales, pegatinas en los colectivos interurbanos y de larga distancia, banderas en los estadios de fútbol... todos tienen el mismo slogan: 'las islas Malvinas son argentinas'”.

"Sin embargo, creemos importante que la sociedad, además de realizar estas manifestaciones desde la emoción, comprenda las razones jurídicas de por qué esto es así", continúa la sinopsis.

La actividad se llevó a cabo ayer en una de las aulas del edificio del departamento de Derecho de la UNS, en conmemoración del Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico sur y sector antártico.

Alejandro Larriera

La ley 20.561, sancionada en noviembre de 1973, establece que cada 10 de junio se realicen actos alusivos en escuelas, dependencias públicas y Fuerzas Armadas para "reafirmar los derechos soberanos del país sobre los archipiélagos australes y su espacio marítimo".

Ese día, pero de 1829, el gobierno bonaerense decretó la creación de la comandancia política y militar de las Malvinas, y designó a Luis Vernet como su primer gobernador.

Los dos libros fueron publicados por la Editorial de la Universidad Nacional del Sur (EdiUNS).

Emoción familiar

La ceremonia de anoche se desarrolló a sala llena y contó con la presencia de la familia de Larriera, que fue docente de Derecho Político y Derecho Internacional Público en la UNS, así como dirigió la cátedra libre de Integración latinoamericana y del Caribe.

Asimismo enseñó en la Universidad Provincial del Sudoeste, en colegios secundarios como el Claret y en establecimientos educativos de nivel terciario.

El letrado extinto dictó numerosas conferencias y seminarios sobre la actualidad política de su tiempo, entre ellos uno sobre el pensamiento estratégico del exPapa Francisco.

Juan María Cafasso

Del acto además participaron Fernández Peña, Arrué y Cafasso; Pablo di Gerónimo, docente de Derecho; Sebastián Arruiz, decano del departamento de Derecho de la UNS; Rebeca Canclini, directora de EdiUNS; y excombatientes en la guerra de Malvinas.

También estuvieron presentes los jueces Pablo Larriera (hermano de Alejandro) y Eduardo d'Empaire y amigos del homenajeado, que además dejó su huella como formador en el ámbito deportivo.