Palomo: "No buscamos la eliminación de las palomas, sino una convivencia armónica"

Diego Palomo, director de la Agencia de Ambiente y Hábitat del Municipio, mencionó hoy que se encuentra activo el programa para controlar la población de palomas en Bahía Blanca, un problema que se acrecentó en los últimos años.

"Ya están en curso todas las tareas que se plantearon en el programa de palomas; entre ellas, la distribución de alimentos con anticonceptivos para disminuir la tasa de reproducción de las palomas", señaló.

El funcionario explicó que "es un programa que se hace en conjunto con la UNS y el Conicet y que tiene distintos ejes de acción". Buscan tres resultados: disminuir las condiciones de habitabilidad, la tasa de reproducción y, finalmente, en los lugares más críticos, la eliminación y captura de ejemplares para dar una respuesta integral.

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"Son seis acciones distintas", detalló Palomo en diálogo con Panorama, por LU2. "Monitorear la población, sumar medidas de exclusión (pinches, redes...) y disminuir la cantidad de alimento que disponen las palomas en, por ejemplo, sectores cerealeros o playas de camiones", enumeró.

Y siguió: "Mientras que para disminuir la reproducción se colocan alimentos con anticonceptivos y palomares anticonceptivos para que la paloma anide y se inhabilite al huevo. El último es la captura y eliminación controlada y cuidada".

El funcionario contó que "el programa es inédito en el país y lleva recién seis meses" y se mostró satisfecho con los resultados obtenitos.

"Pensábamos que iba a haber un proceso de aprendizaje y de correción de errores más lento, pero la respuesta hasta ahora está funcionando. Las líneas del programa se van ejecutando y el número de palomas susceptibles a estas medidas es importante", respondió.

"Hoy, Bahía Blanca cuenta con un programa integral, legitimado por un decreto del intendente (Federico Susbielles) y que tiene resultados. Es verdad que requiere tiempo y que no buscamos la eliminación de las palomas, sino un número para una convivencia armónica", aclaró.

Por último, ofreció un ejemplo claro de suciedad y desorden, en pleno centro bahiense, que tratan de corregir. "La peatonal Drago tiene una situación que no nos gusta ver. Los propietarios de los comercios están colaborando, hemos tenido una reunión con ellos. Se han sacado las marquesinas y el Municipio está retirando el viejo sistema de luminarias", explicó.

"Ese es el camino: el sector productivo, el sector industrial, los comerciantes y el Municipio diseñando estrategias para tener un efecto de disminución de la población", concluyó.