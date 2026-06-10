Los Andes-Bella Vista se juegan el último boleto a cuartos de final de la LBB Bronce

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los Andes (8º) y Bella Vista (9º) se enfrentarán en el José D'Amico, desde las 21, por el tercer y definitivo punto correspondiente a la serie de Reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villario".

Arbitrarán Horacio Sedán y Ariel Di Marco.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el primer partido, el equipo puntaltense se impuso en su escenario, 62 a 51 y la revancha, disputada en cancha de Napostá, la ganó el verde, 70 a 56.

En fase regular, Losa venció en cancha de Bella Vista, 79-73.

El que pase cruzará en cuartos de final ante Bahiense del Norte B, que se adjudicó el Nº1.

Los Andes no tiene a Alfredo Cortina (lesionado) y Nicolás Schiaffino, quien sufrió un corte en una pierna y le dieron puntos de sutura.

En Bella Vista no estaría Francisco Ariza, con un derrame en ojo.

Continuidad

Los otros cruces ya están confirmados: Barracas (2º)-Whitense (7º), Pellegrini (3º)-Sporting (6º) y Sportivo Bahiense B (4º)-Caza y Pesca Huracán Médanos (5º).

Todas las series se disputarán al mejor de tres, comenzando el próximo domingo en cancha de los primeros.

Los que terminaron el primer tramo del torneo son Fortín Club (Pedro Luro), Fútbol y Tenis (Mayor Buratovich) y Velocidad B.