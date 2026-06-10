Marcos Fernández: "Cuando trabajo en la investigación tengo siempre presentes al deporte y al básquet"

"El básquet y la abogacía son mis dos grandes pasiones, pero creo que la palabra basquetbolista me excede, antes que nada soy un docente universitario", aclaró Marcos Fernández, investigador de la UNS, quien hoy presentará el libro "Por qué son argentinas", escrito junto a Federico Daniel Arrué.

El acto será a las 18, en la sala de audiencias del Departamento de Derecho de la UNS, ubicado en Palihue, y su contenido, como señalan, es "para entender, de un modo simple, los derechos argentinos sobre Malvinas".

"Mi carrera, mi vida y el básquet forman un todo, son netamente influyentes. Cuando trabajo en la investigación tengo siempre presentes al deporte y al básquet, aunque parezcan ámbitos lejanos. Las dinámicas de trabajo en equipo son las mismas", aseguró Marcos, actualmente jugando la Liga de Bronce en Bahiense del Norte B, club donde creció.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ayer estuvo en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play, contando de qué se trata lo que viene investigando.

"Vengo trabajando hace ocho años el tema Malvinas desde el punto de vista científico, en la maestría políticas y estrategias en la Universidad Nacional del Sur. Ahí desarrollé una tesis con relación al conflicto de soberanía y ahora estoy haciendo un doctorado relativo al tema", explicó.

Fernández reconoció que desde el punto de vista de la emoción está muy presente Malvinas.

"En otras épocas no fue así", comparó.

"Pero queríamos ir un paso más allá de la emoción y era analizar las argumentaciones jurídicas que, a veces, no están tan difundidas: por qué las Malvinas son argentinas y eso termina retroalimentando positivamente en la causa. Más difícil que alguien imponga una visión contraria si se entiende porqué uno dice lo que dice", justificó.

En tal sentido, intentado resumir, Marcos dio la respuesta: "Básicamente, Argentina es la sucesora de los derechos españoles sobre las Islas Malvinas. España era la legítima soberana de las Islas y cuando nosotros obtenemos nuestra independencia, hay un principio del derecho internacional público que básicamente otorga a los ex territorios coloniales la misma delimitación territorial que tenía la colonia", explicó.

Y agregó: "Las Malvinas formaban parte del Virreinato del Río de La Plata y, por lo tanto, el Estado sucesor es Argentina, que en su momento se denominaban las Provincias Unidas. Y además, se agregan argumentos como que nuestro Estado, una vez independizado, hizo actos jurídicos concretos y de posesión sobre las islas. Había personas de las Provincias Unidas habitando Malvinas, y que fueron desplazadas por la jueza por Reino Unido".

Parte de la historia tiene un nexo con nuestra ciudad.

"Se vincula un poquito con Bahía Blanca, porque una de las primeras autoridades que tuvieron las islas, Juan Esteban Mestivier, estuvo en la Fortaleza Protectora Argentina", apuntó.

Si bien su acercamiento a Malvinas se fue generando en el transucurso de la carrera, básicamente cuando hizo Derecho Internacional Púiblico, hubo algo más que lo movilizó, como le sucede en los diferentes órdenes de la vida.

"Tengo una pasión por desentrañar cuáles son los argumentos que hay detrás de ciertas premisas. En el básquet pasa lo mismo, analizar desde un punto de vista argumental y científico algo que forma parte del sentido común. A partir de esa inquietud empecé a investigarlo, y se ha hecho mi carrera científica alrededor del tema Malvinas", contó.

"Es un estilo de vida", aseguró.

"Cuando juego al básquet es lo mismo, cuando me toca defender a un jugador miro sus estadísticas, el básquet es un jugo lógico y matemático, más allá de la pasión", amplió.

Y volvió a trazar coincidencias.

"El básquet es un juego de equipo, la investigación y el libro también. Si bien lo escribimos Federico y yo, estamos apoyados por un montón de gente, instituciones, el propio departamento de Derecho, la Editorial, la gente, porque yo hice todo mi trabajo con becas de investigación que salen de los impuesto de gente que trabaja. Es un esfuerzo mancomunado, y el básquet es exactamente lo mismo", relacionó.

Detrás de todo lo que contó Marcos está su ilusión y deseo de visitar Malvinas.

"Uno de mis objetivos es tratar de hacer una investigación en el territorio. Vengo publicado respecto de este tema hace casi siete años, así que no creo que sea muy felizmente recibido en Malvinas. Y un detalle, que me parece importante remarcar, todas las personas que viven en Malvinas, a todos los efectos son argentinos. Entonces, no hay una rivalidad con las personas que viven en las Islas. Tenemos la obligación internacional y responsabilidad de respetar sus intereses, no sus deseos", aclaró.

Y otra vez cruza el básquetbol con la investigación.

"Algún día me gustaría que el torneo se llamara Islas Malvinas", admitió.

Hoy, 10 de junio, Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, para Marcos significa una fecha muy importante: "¿Dónde me gustaría llegar? A recuperar las Islas, ese es el objetivo claro", aseguró.

Mirá el video completo: