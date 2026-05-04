"Son viajes que sirven para descansar y llenarse de energía", dijo Santiago Álvarez Fourcade

Santiago, tercero desde la izquierda, junto con amigos en La Carrindanga. Foto: prensa Sociedad Sportiva.

La rutina del entrenamiento con Los Pumas 7s le dio una ventana a Santiago Álvarez Fourcade, quien el último sábado se dio una vuelta por La Carrindanga para reencontrarse con amigos y ver en acción a Las Palomas en el campeonato Oficial Oro de la URS.

El capitán de Los Pumas 7s aprovechó el fin de semana largo como un momento de descanso en medio de la preparación para afrontar la próxima etapa del Seven Series, que se jugará en Valladolid, España, del 29 al 31 del corriente.

"Como era finde largo me lo dieron y lo usé para ir a descansar. Fue lindo ir al club con mi hijo Beltrán, que era la primera vez que iba a La Carrindanga. Estaba conociendo", contó Santi.

Recordamos que estuvo por última vez en el receso del circuito, entre las etapas de Ciudad de Cabo (6 y 7 de diciembre) y Singapur (31 de enero al 1 de febrero).

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"Siempre son viajes fugaces, cortitos, pero sirven para descansar un poco y para llenarse de energía, con familia, amigos, el club y todo lo que significa estar alla", agregó el capitán de Los Pumas 7s, quien justamente el año pasado concretó su debut oficial en primera división de Sociedad Sportiva, una materia pendiente en su prolífica carrera deportiva.

"Mientras tanto acá, seguimos preparándonos para lo que viene", indicó, en relación a las últimas dos instancias de la fase final, Valladolid y Bordeaux (del 5 al 7 de junio).

Recordamos que estas etapas consagrarán al campeón de la temporada por sumatoria de puntos en la tabla de posiciones, donde el seleccionado argentino de seven marcha 2º con 18 unidades, detrás de Sudáfrica (20).