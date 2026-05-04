Pantallas y vínculos: el desafío de no desconectarnos

En el marco del 6 de mayo, Día de las Infancias y Adolescencias Libres de Etiquetas, desde el Forum de Bahía Blanca formado por profesionales de distintas disciplinas, invitan a reflexionar sobre el impacto de la Inteligencia Artificial y los dispositivos digitales en nuestros vínculos.

Actualmente, el uso de celulares, tablets y consolas genera espacios de conectividad constante. Parece no importar dónde estemos: si hay un dispositivo y acceso a internet, el encuentro con otros se vuelve posible. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿qué lugar ocupan los vínculos reales en esos encuentros virtuales?

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Los profesionales que integran el Forum señalan que solemos creer que el dispositivo es solo un medio para acceder a un entorno digital, pero olvidamos que, al conectarnos a la pantalla, muchas veces nos desconectamos de nuestro entorno inmediato. Nos aislamos del lugar que nos circunscribe: el recreo, un almuerzo familiar, la plaza o la charla con un amigo en casa.

"Este fenómeno nos atraviesa a todos: adultos, niños y adolescentes. Estamos atrapados en una paradoja de máxima conexión y, a la vez, aislamiento. Por ello, es fundamental sostener una mirada crítica y recuperar nuestro rol como referentes. ¿Qué mensaje damos cuando somos nosotros, los adultos, quienes no podemos establecer un corte con la virtualidad? ¿Qué alternativas ofrecemos frente a la presencia excesiva de pantallas?", reflexionaron.

El reemplazo del juego, del diálogo y el encuentro “in situ” por los dispositivos da lugar a diversos síntomas que, muchas veces, constituyen señales de alerta: dificultades en el procesamiento emocional, baja tolerancia a la frustración, demoras en la adquisición del lenguaje y problemas para conciliar el sueño, son solo algunos de ellos.

"Asistimos a una época donde los niños están expuestos a una sobreestimulación que no pueden procesar, y donde los adolescentes quedan presos de los “likes” en plena etapa de constitución de su identidad. Ante estas manifestaciones, la respuesta social suele ser el rótulo rápido: “es TEA”, “es TDAH”, “es impulsivo”. Estas etiquetas simplifican problemáticas complejas y omiten variables afectivas, familiares, sociales y de época", remarcaron.

¿Qué niñeces propiciamos cuando ofrecemos dispositivos desde los inicios de la vida? ¿Cómo no considerar que muchas de las problemáticas adolescentes son, en realidad, denuncias de nuestra propia ausencia de mirada y escucha?

No se trata de caer en la nostalgia de un tiempo pasado, sino de pensar cómo la tecnología puede ser una herramienta. Con acompañamiento adulto y regulación, la IA y los dispositivos pueden ser aliados para estudiar, intercambiar ideas y potenciar la creatividad.

Debemos ocupar nuestro lugar de referencia y asumir que, en gran medida, somos nosotros los ojos con los que ellos conocen y descubren el mundo que habitan.

Forum Infancias cumplió 19 años y celebra en mayo el Día de las Infancias Libres de Etiquetas

La campaña federal e internacional por el derecho a infancias y adolescencias libres de etiquetas nace de la preocupación de muchos profesionales del área de la salud, la educación y de las ciencias sociales por el avance de la patologización y medicalización de niños y adolescentes.

Forum Infancias sostiene que es fundamental pensar las dificultades infantiles como expresión de malestares que pueden tener múltiples causas, y que los niños tienen derecho a ser escuchados en su sufrimiento. En tanto se encuentran en crecimiento y transformación permanente, no pueden quedar fijados a ningún “rótulo” o diagnóstico psicopatológico.

Dentro del marco de esta campaña, en Argentina se ha establecido el 6 de mayo como el “Día de las Infancias Libres de Etiquetas”. En nuestra ciudad, se constituyó oficialmente hace dos años mediante la ordenanza N° 531, con la colaboración de la Red de profesionales por las Infancias y el desarrollo.