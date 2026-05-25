El sol del 25 iluminó Stroeder y trajo un anuncio esperado para la Escuela Secundaria Nº 7

Con el salón de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 9 colmado de familias, docentes, estudiantes y vecinos, Stroeder vivió este 25 de Mayo una celebración cargada de sentimiento patrio, encuentros comunitarios y una noticia que despertó aplausos y expectativas.

Desde temprano, la localidad comenzó a vestirse de fiesta. Las banderas, los abrazos entre conocidos y el movimiento constante de alumnos y familias le dieron vida a una mañana donde el sol acompañó cada momento del homenaje a la Revolución de Mayo.

El acto oficial estuvo encabezado por el intendente Ricardo Marino junto a la Jefa Distrital de Educación, Estela Sosa, y reunió a autoridades, funcionarios, representantes de instituciones y comunidad educativa.

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Uno de los momentos más destacados llegó durante el discurso del jefe comunal, cuando anunció el inicio de la obra de gas para la Escuela Secundaria Nº 7, una mejora largamente esperada por la comunidad educativa de Stroeder.

“El objetivo es mejorar las condiciones del establecimiento y acompañar el desarrollo de las actividades escolares”, expresó Marino, en un mensaje que fue recibido con satisfacción por docentes, alumnos y familias presentes.

La jornada tuvo, además, un fuerte tono comunitario. Las palabras de los distintos oradores coincidieron en destacar el valor de la educación, la solidaridad y el compromiso cotidiano como pilares para construir comunidad.

La directora anfitriona, Miriam Ombrosi, recordó que “la patria también se construye todos los días”, mientras que la delegada municipal Lorena Spasiuk puso el foco en el rol de los jóvenes y la importancia del compañerismo y el respeto.

Por su parte, Estela Sosa remarcó la necesidad de sostener el trabajo conjunto entre escuela y comunidad, especialmente “en tiempos que no son fáciles”.

Tras el retiro de las banderas, el encuentro continuó con presentaciones artísticas y números preparados por estudiantes y agrupaciones locales, en una mañana donde Stroeder volvió a demostrar que las fechas patrias siguen siendo mucho más que un acto: son una oportunidad para encontrarse, compartir y proyectar futuro. (Agencia Patagones).