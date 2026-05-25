Silvina Rivero brilla en Lima: cuatro medallas de oro para la atleta bahiense en el Iberoamericano

La atleta bahiense Silvina Rivero continúa teniendo una actuación sobresaliente en el II Campeonato Iberoamericano Máster de Atletismo que se desarrolla en Lima, Perú, donde ya conquistó cuatro medallas de oro representando al Círculo Bahiense de Atletismo Máster y a la Argentina.

Rivero se quedó con los títulos en las pruebas de Lanzamiento de Bala, Disco, Martillo y Martelete dentro de la categoría Máster 50-54 años, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen internacional.

La última conquista llegó este lunes en Lanzamiento de Martelete, disciplina en la que alcanzó una marca de 13.59 metros para subir nuevamente a lo más alto del podio y sumar su cuarta presea dorada en tierras peruanas.

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Anteriormente, la atleta ya había logrado el oro en Impulsión de Bala con una marca de 10.07 metros, además de imponerse también en Disco y Martillo, en una destacada demostración de regularidad y nivel competitivo.

La participación de la deportista bahiense continuará este martes con la prueba de Jabalina y finalizará el miércoles con el Pentatlón, cerrando así una intensa agenda en el campeonato que reúne a atletas máster de distintos países iberoamericanos.

El torneo se desarrolla en Lima y cuenta con representantes de gran parte de sudamérica en una de las competencias más importantes del calendario máster internacional.