Un tramo de escalera de la Torre Eiffel fue subastada en 450.000 euros

Un tramo de la escalera de caracol original de la Torre Eiffel fue vendido el jueves por la casa Artcurial en una subasta en París por unos 450.000 euros (523.000 dólares).

Un coleccionista francés adquirió esta sección de casi tres metros de altura de la escalera de la Torre Eiffel, que data de 1889. La escalera consta de 14 escalones y pesa 1,4 toneladas. Su valor anterior oscilaba entre los 120.000 y los 150.000 euros, reportaron el sitio DW y Euronews.

Los escalones formaban parte de una escalera de caracol que conectaba el segundo y el tercer piso de este emblemático edificio parisino. En 1983, cuando se instaló un ascensor, la escalera se desmontó en 24 piezas de diferentes tamaños.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estas secciones se convirtieron en codiciadas piezas de colección y ahora se encuentran repartidas por todo el mundo. Algunas están en la Estatua de la Libertad en Nueva York, mientras que otras se conservan en los jardines de la Fundación Yoishii en Japón. Otras permanecen en colecciones privadas.

En 2016, Artcurial subastó otro tramo de 14 escalones de la escalera a un comprador asiático por unos 524.000 euros. Anteriormente, en 2008, un coleccionista estadounidense pagó el precio récord de 553.000 euros por un tramo de la misma escalera.

“Cuando compras un pedazo de la Torre Eiffel, compras un pedazo de París, junto con toda la imaginación y el simbolismo que representa”, dijo Sabrina Dolla, directora de diseño Art Deco en Artcurial Paris.

Dolla afirmó que los Juegos Olímpicos de París 2024 impulsaron el atractivo de la Torre Eiffel entre los coleccionistas. Durante los Juegos Olímpicos, la torre y otros monumentos emblemáticos, como la Plaza de la Concordia y el Grand Palais, fueron los protagonistas.

“Sin duda, estamos viendo un renovado interés en lo que simboliza y en su atractivo estético”, añadió.

El ingeniero Gustave Eiffel creó la Torre Eiffel para la Exposición Universal de París de 1889, al cumplirse el centenario de la Revolución Francesa. Esta estructura de 324 metros de altura es la atracción más visitada de Francia. (NA)