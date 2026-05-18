Se suspendió el juicio al exdirector de una escuela de San Blas

El debate que debía iniciar hoy, para juzgar al exdirector de la Escuela Secundaria N° 5 de San Blas acusado en 2016 de malversar fondos de Nación destinados a obras en el establecimiento educativo, se postergó con fecha a definir.

Tras una postergación momentánea esta mañana, la medida se adoptó por la tarde, tras un imponderable que sufrió uno de los integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 2, con lo cual la audiencia tendrá que ser reprogramada.

En el banquillo de los acusados deberá sentarse Rodrigo Oscar Boelter, quien a su vez fuera presidente del Consejo Escolar de Carmen de Patagones por Cambiemos, función de la que fue destituido en marzo de 2017.

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Según la causa, investigada por la UFIJ N°10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el delito se habría cometido entre el 22 de enero de 2016 y el 21 de septiembre del mismo año, cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la escuela de nivel medio.

En el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y articulado con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación, a nombre del acusado, para realizar distintas obras.

En la denuncia, realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se aseguró que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015, porque había asumido en el Consejo Escolar.

Eran unos 50.000 pesos que, a valor de hoy, superarían los 5 millones de pesos.

Durante la investigación se lograron corroborar dichas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

No está claro cuando podría fijarse la nueva fecha del juicio, ya que para eso el tribunal tiene que acordar el calendario con la defensa y la fiscalía.