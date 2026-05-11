Julio De Vido dejará la cárcel de Ezeiza: le concedieron prisión domiciliaria

Los jueces de Casación Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci revocaron la decisión del Tribunal Oral Federal que negó la prisión domiciliaria del exministro Julio De Vido, y ordenaron que el exfuncionario continúe cumpliendo la condena en su casa.

De Vido está condenado como partícipe necesario a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once.

Los camaristas tomaron la decisión basándose en el reciente infarto que sufrió el exfuncionario el 1 de abril, que derivó en una angioplastia con colocación de stent. También en los informes médicos del Cuerpo Médico Forense que advirtieron que el exministro, de 76 años, presenta un “alto riesgo cardiovascular”, con patologías complejas como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

Casación ponderó el informe médico que aseguró que “si no se cumplía total o parcialmente con las exigencias señaladas, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para el alojamiento del mencionado, incrementando el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud".

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Tras analizar la presentación, los camaristas concluyeron en que en la cárcel de Ezeiza no se puede asegurar los cuidados médicos que De Vido precisa en este momento. En ese marco, el TOF 4 ya ordenó su traslado de manera inmediata.

La Cámara también le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.

La tragedia de Once

De Vido fue condenado en 2018 por el TOF N°4, que determinó que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea Sarmiento. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, los magistrados lo consideraron responsable del manejo irregular de los recursos.

Según el fallo, el Ministerio de Planificación omitió controlar el destino del dinero pese a los reiterados informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario.

La condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y en 2024 la Corte Suprema confirmó la responsabilidad penal del exfuncionario, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente quedó fijada en cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el rechazo de los últimos planteos de las partes, el máximo tribunal cerró definitivamente la causa, y desestimó el intento de la defensa de declarar la prescripción del expediente.

La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos, tras el choque de una formación del tren Sarmiento que no logró frenar al llegar a la estación terminal. (con información de TN)