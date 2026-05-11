Liga de Suárez: triunfazo de Automoto ante el puntero y dura caída de Unión en casa

Automoto dio un golpe sobre la mesa. Fue a la cancha del puntero Racing de Carhué, le ganó inobjetablemente 3 a 0, le sacó el invicto y sumó tres puntos gordos, tras jugarse la 8ª fecha del certamen Apertura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Con este triunfo, el azulgrana que dirige Octavio Araneta quedó a 3 puntos de La Estrella, que aún debe tener jornada de descanso, en la antesala del clásico ante Unión.

Precisamente, el Verde no pudo en casa ante San Martín de Carhué y fue goleado 4 a 1.

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En tanto, la Zona B se apretó y hay tres punteros: Deportivo Rivera, Blanco y Negro y Tiro Federal de Puan.

--Resultados:

--Zona A: Deportivo Argentino 4 (Lucas Domenicale --2--, Benjamín González y Rodrigo Poncela), Leandro N. Alem 0; Independiente San José 4 (Cristian Roth --4--), Deportivo Sarmiento 3 (Ramiro Romano, Mateo Safenreiter y Germán Oryejovsky, en contra); Empleados de Comercio 2 (Mauro Bustamante y Luka Olmedo), Independiente de Rivera 2 (Mateo Berbaj --2--); Racing Club 0, Automoto 3 (Luis Vila --2-- y Joaquín Giménez) y FooT Ball Club 2 (Marcos Gigena y Facundo Rapetti), Club Sarmiento 1 (Sebastián Marcaida, en contra). Libre: Boca Juniors.

--Zoba B: San Martín Santa Trinidad 2 (Román Arata y Manuel Machado), Unión de Pigüé 0; Blanco y Negro 2 (Juan Cruz Shard y Agustín Vitulli), El Progreso 1 (Mateo Schwerdt); Deportivo Rivera 3 (Mateo Pauletto --2-- y Ezequiel Pereyra), Peñarol de Guaminí 1 (Jonathan Tello) y Unión T 1 (Juan José Heiland), San Martín C 4 (Agustín Echaide, Leandro Leguizamón, Agustín Piñero Da Luz y Tobías Sallago. Libre: Atlético Huanguelén.

Las tablas