LBB Bronce: hoy se juega en Bahía, White, Punta Alta, Médanos y Pedro Luro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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Con la disputa de la octava fecha retorna la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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Dos partidos comenzarán a las 19.30: Fortín Club-Bahiense del Norte B, en Pedro Luro, y Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich)-Barracas, en Argentino de nuestra ciudad.

El resto irá a partir de las 20: Pellegrini-Velocidad B, Sportivo Bahiense B-Sporting, Caza y Pesca Huracán Médanos-Bella Vista y Whitense-Los Andes.

En tanto, quedó pendiente la séptima fecha, postergada el último miércoles a raíz de las malas condiciones climáticas, y pasó al próximo miércoles 13.

Ese día jugarán Barracas-Caza y Pesca, Bella Vista-Pellegrini, Los Andes-Sportivo B, Velocidad B-Whitense, Sporting-Fortín Club (en Espora) y Bahiense B-Fútbol y Tenis.

Fortín Club-Bahiense B

Choque de extremos y de récords opuestos: Fortín, con 1-5 y Bahiense, con 5-1.

Cancha: Blas Ciccone (Fortín Club).

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Fabrizio Rey.⁩

Novedades: en el verdiamarillo son baja Gianfranco Tidei, Rodrigo Sánchez e Ignacio Gorostegui, mientras que en el tricolor Mariano Moretti continúa recuperándose de un desgarro y Cristian Brugniere se suma a las ausencias, tras una intervención odontológica.

Fútbol y Tenis-Barracas

Los de Burato acumulan cuatro derrotas y en los últimos dos juegos anotaron 48 puntos. Barracas, por su parte, suma tres victorias consecutivas y atraviesa su mejor momento desde hace tiempo.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino, Holdich 350).

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Novedades: en Fútbol y Tenis retorna Gonzalo Semper y continúa recuperándose Yamil Sánchez. La visita, en tanto, llega completa.

Pellegrini-Velocidad B

Tras un comienzo sumamente alentador que incluyó cuatro triunfos, Pellegrini perdió los últimos dos juegos. En tanto, la visita acumula tres derrotas consecutivas, por lo que ambos equipos salen a jugar necesitados de triunfo.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Ariel Mallimaci.⁩

Novedades: en el azulgrana puntaltense están ausentes Gastón Chaves (en recuperación de molestias en una rodilla) y Bautista Fraysinnet (pubalgia). Mientras que en el azulgrana bahiense no juega Nahuel Ocampos (esguince).

Sportivo B-Sporting

Tanto Sportivo B como Sporting llegan tonificados. El local, porque con cinco triunfos consecutivos es uno de los punteros, y la visita tras recuperarse en su última presentación, luego de dos derrotas.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo, Alvarado 467).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: en el tricolor son baja Mateo Rosso (pubalgia) y Matías Pristupa (viaje), y regresan Baltasar Wais, Bruno Guaglianone y Yoel Asnaghi, este último entre algodones. En el rojinegro están todos a disposición.

Caza y Pesca-Bella Vista

Los medanenses perdieron en su última presentación, como locales, frente a Bahiense B, sumando así dos derrotas, ambas en su propio escenario. Bella Vista, en tanto, viene con el envión tras haber ganado su primer partido, a Velocidad B, 92 a 80.

Cancha: Caza y Pesca (Gascón 46).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Lucas Andrés.

Novedades: los medanenses están completos y en el verde debuta Francisco Ariza, proveniente de Independiente (Pigüé).

Whitense-Los Andes

Whitense perdió con los más fuertes y se impuso ante rivales directos. Hoy es una medida enfrentar a Los Andes, que está un punto arriba y viene haciendo un buena campaña, con cuatro triunfos, dos de ellos en las últimas dos presentaciones.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Horacio Sedán y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en el local Marcos Ruarte empezó a trotar y se sumará el miércoles, mientras que en la visita siguen afuera Alfredo Cortina (tobillo) y se suma Nehuen Guerrero (rodilla).

Posiciones

1º) Bahiense B, 11 puntos (5-1)

1º) Sportivo B, 11 (5-1)

3º) Caza y Pesca, 10 (4-2)

3º) Barracas, 10 (4-2)

3º) Pellegrini, 10 (4-2)

3º) Los Andes, 10 (4-2)

7º) Whitense, 9 (3-3)

7º) Sporting, 9 (3-3)

9º) Velocidad B, 8 (2-4)

10º) Fútbol y Tenis, 7 (1-5)

10º) Bella Vista, 7 (1-5)

12º) Fortín Club, 6 (0-6)