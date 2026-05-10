Carlos Irusta llega a Bahía: “Es una institución, de los últimos que quedan”

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La visita a Bahía Blanca de Carlos Irusta no será una presentación más. Así lo dejó en claro el periodista y productor José Valle, quien dio detalles del evento y del vínculo personal que los une desde hace décadas.

El histórico referente del periodismo de boxeo presentará su libro “Yo estuve ahí” el próximo jueves 14 -a las 19- en el auditorio de la Cooperativa Obrera, en un encuentro con entrada libre y gratuita que promete combinar historias, emoción y cercanía con el público.

“Es una institución. De los que quedan; es uno de los últimos”, definió Valle sobre Irusta, cuya trayectoria está profundamente ligada a la emblemática revista El Gráfico.

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“Hizo de todo y sigue haciendo. Es de esos periodistas que tienen formación, pero también mucha calle, mucha noche. Eso no se aprende en ningún lado”, agregó.

La relación entre ambos comenzó desde la admiración.

“Empecé leyéndolo. Él tiene muchos años más que yo y era una referencia. Después la vida nos cruzó a través del boxeo y no nos separamos más. Es como esas amistades de toda la vida, como un buen whisky de 40 años”, graficó.

En ese recorrido, Valle también destacó la influencia familiar en los inicios de Irusta.

“Su papá se llamaba igual que él, Carlos, y fue quien lo llevó al boxeo. Carlitos empezó a ir al Luna Park cuando tenía cinco años. Imaginate lo que es crecer viendo peleas desde tan chico, todo lo que mamó de ese ambiente”, agregó, subrayando el origen de una pasión que luego se transformaría en profesión.

El evento tendrá un formato de café concert, una propuesta que Valle ya ha llevado adelante en otras ocasiones.

“La idea es armar una charla íntima, llevarlo por su historia, por su padre, por sus comienzos. Él iba al Luna Park cuando tenía cinco o seis años. Imaginate todo lo que vio”, señaló.

Durante la charla, también aparecerán anécdotas vinculadas a grandes figuras del boxeo, entre ellas Carlos Monzón, un nombre que, según Valle, “sigue generando algo especial”.

“Monzón tiene una vigencia increíble. Siempre vuelve, siempre está presente. Es un personaje muy fuerte”, remarcó.

Además del diálogo, habrá intervenciones musicales con tangos relacionados al boxeo, una propuesta poco habitual pero que, según Valle, genera gran conexión con el público.

“Son temas que no se escuchan seguido y que tienen una historia tremenda. Nos gusta meterlos en el medio de la charla para que la gente también los descubra”, explicó.

El cierre será con firma de ejemplares, algo que ya genera expectativa entre los seguidores del género.

“Hay mucha gente que me llama para preguntarme si va a traer libros. Porque después no se consiguen más, no se reedita fácil”, comentó entre risas.

Irusta llegará a la ciudad el mismo jueves por la mañana, acompañado por su esposa (Marga de Oliveira), y regresará esa misma noche.

Su paso incluirá, además, algunas actividades paralelas, como entrevistas y un recorrido vinculado a la historia del boxeo local.

Valle anticipó una importante convocatoria.

“En Bahía hay mucha gente que ama el boxeo. Y cuando viene alguien como Carlitos, que vivió todo, que estuvo ahí de verdad, la respuesta siempre es muy buena”, aseguró.

Finalmente, el organizador puso el acento en el valor humano del invitado.

“Nunca se la creyó. Y eso, en este ambiente, dice mucho. Es humilde, cercano, de los que entienden que todos somos parte de lo mismo”, sostuvo.

La noche tendrá un condimento especial con la participación de Gaby, “la voz sensual del tango”, quien interpretará temas vinculados al universo del boxeo.

“Son canciones que no se escuchan habitualmente y que tienen historias muy profundas. Nos gusta intercalarlas con la charla para generar otro clima”, explicó.