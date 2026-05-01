El acuerdo Mercosur-UE empieza a aplicarse: proyectan un aumento del 80 % en las exportaciones

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea empieza a aplicarse de manera provisional desde este mes, lo que puede marcar un punto de inflexión para la inserción internacional de la Argentina.

Con la entrada en vigencia desde el lunes 4, primer día hábil del mes, del nuevo esquema para los contingentes arancelarios negociados, el país se posiciona ante una oportunidad concreta: según proyecta la consultora Abeceb, las exportaciones argentinas hacia Europa podrían saltar de US$8499 millones en 2025 a más de US$15.000 millones en 2030, un incremento cercano al 80% en cinco años.

El Gobierno oficializó este jueves el marco normativo para la distribución de los cupos en 21 contingentes arancelarios, a fin de brinda previsibilidad a los sectores productivos que ahora empezarán a operar bajo las nuevas reglas.

El impacto del acuerdo no se limita al comercio de bienes. La expectativa es que también impulse un crecimiento significativo de la inversión extranjera directa proveniente de Europa, que podría alcanzar los US$92.000 millones hacia 2030, según Abeceb.

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Los pasos clave que dio el Gobierno antes de la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-UE

Este jueves, el Gobierno oficializó el esquema de distribución y administración de los contingentes arancelarios previstos en el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que empezará a regir desde el lunes 4, primer día hábil de mayo.

A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca fijó las reglas tanto generales como específicas para el acceso a las cuotas de exportación e importación de productos agropecuarios, con un capítulo particular dedicado a la carne vacuna.

La resolución 50/2026 establece el marco normativo para la gestión de los cupos correspondientes a todos los productos agropecuarios, con excepción de la carne bovina, que queda alcanzada por una normativa específica.

La medida regula los procedimientos, certificados y licencias necesarios para operar dentro de los contingentes definidos en el acuerdo, en línea con las disposiciones del Mercosur y bajo un esquema de interoperabilidad entre sistemas estatales. (TN)