Macron: alto el fuego debe ser respetado en todas las áreas de confrontación, incluido el Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que habló con los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Irán, Massoud Pezeshkian, y les dijo que “su decisión de aceptar un alto el fuego fue la mejor posible”.

“Expresé mi esperanza de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada una de las partes beligerantes, en todas las áreas de confrontación, incluido el Líbano. Esta es una condición necesaria para que el alto el fuego sea creíble y duradero”, manifestó Macron en la red X.

“Debe abrir el camino a negociaciones integrales capaces de garantizar la seguridad para todos en Oriente Medio”, enfatizó el mandatario francés.

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Macron consideró que cualquier acuerdo “deberá abordar las preocupaciones planteadas por los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, así como por su política regional y sus acciones que obstaculizan la navegación a través del Estrecho de Ormuz”.

“Así es como se puede construir una paz sólida y duradera, con el apoyo de todos aquellos que puedan contribuir a ella. Francia desempeñará su pleno papel, en estrecha coordinación con sus socios en Oriente Medio”, reafirmó.

Macron agregó que también discutió estos temas con los líderes de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, el Líbano e Irak. (NA)