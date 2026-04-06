Milei reúne al Gabinete para intentar dar vuelta la página con el caso Adorni

El presidente Javier Milei reunirá este lunes en Casa Rosada a principales funcionarios para exhibir cohesión interna en medio del tembladeral por el caso de las irregularidades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que hace semanas le quitó la iniciativa política al Gobierno.

El encuentro será a las 12, con la presencia de todos los ministros y del propio Adorni, a quien el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le renovaron su apoyo, aunque sin lograr que los escándalos en torno al funcionario salgan de la agenda mediática.

Luego de los golpes que recibió el Ejecutivo por este tema, la plana mayor libertaria buscará nuevamente dejar atrás el episodio y ordenar el frente interno, definiendo los próximos pasos.

En ese marco, el oficialismo organizó a una hiperactividad en el Congreso para esta semana, donde se tratarán varios temas para retomar el control de la agenda.

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El Gobierno lo vino intentando en los últimos días, pero chocó con la aparición de nuevos datos sobre las polémicas en las que se vio envuelto Adorni no cesan y complican los planes del oficialismo.

Enfrenta denuncias por la adquisición de un departamento en Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz, además de sus vuelos a Punta del Este en aviones privados y la presencia de su esposa en el avión oficial para viajar a Nueva York.

El ministro coordinador estuvo el miércoles reunido en Olivos con Milei, quien le ratificó su apoyo, y al día siguiente el ex vocero flanqueó al Presidente en el acto en Retiro por los caídos de Malvinas.

La ultima reunión de Gabinete había sido el 24 de febrero, en medio del debate puertas adentro del oficialismo sobre si se debe seguir manteniendo al jefe de Gabinete en su·cargo. (con información de NA)