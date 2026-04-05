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Lautaro Martínez volvió con un doblete en la goleada de Inter

El bahiense colaboró con dos conquistas en el éxito 5 a 2 ante Roma. Suma 16 tantos en la temporada.

El bahiense Lautaro Martínez volvió con la pólvora intacta. Marcó dos goles en la goleada del puntero Inter ante Roma por 5 a 2, en el marco de la 31ª fecha de la máxima división del fútbol italiano.

El atacante argentino abrió la cuenta al minuto de juego.

Sin embargo, Roma lo empató a los 40 minutos por intermedio de Gianluca Mancini.

Pero la reacción visitante duró poco, ya que el turco Hakan Calhanoglu puso el 2 a 1 antes del intervalo.

Ya en el complemento, Lautaro Martínez estableció el 3 a 1.

El francés Marcus Thuram y Nicolo Barella ampliaron los guarismos, mientras que Lorenzo Pellegrini maquilló el score para la visita.

Lautaro llegó a 16 goles en la temporada y es el máximo artillero del Calcio.

Con este triunfo, Inter llegó a 73 puntos y le sacó 9 a Milan, que juega mañana ante Nápoli (3º con 62 puntos).

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