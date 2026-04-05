Lautaro Martínez volvió con un doblete en la goleada de Inter
El bahiense colaboró con dos conquistas en el éxito 5 a 2 ante Roma. Suma 16 tantos en la temporada.
El bahiense Lautaro Martínez volvió con la pólvora intacta. Marcó dos goles en la goleada del puntero Inter ante Roma por 5 a 2, en el marco de la 31ª fecha de la máxima división del fútbol italiano.
El atacante argentino abrió la cuenta al minuto de juego.
Sin embargo, Roma lo empató a los 40 minutos por intermedio de Gianluca Mancini.
Pero la reacción visitante duró poco, ya que el turco Hakan Calhanoglu puso el 2 a 1 antes del intervalo.
Ya en el complemento, Lautaro Martínez estableció el 3 a 1.
El francés Marcus Thuram y Nicolo Barella ampliaron los guarismos, mientras que Lorenzo Pellegrini maquilló el score para la visita.
Lautaro llegó a 16 goles en la temporada y es el máximo artillero del Calcio.
Con este triunfo, Inter llegó a 73 puntos y le sacó 9 a Milan, que juega mañana ante Nápoli (3º con 62 puntos).