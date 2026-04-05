Lautaro Martínez volvió con un doblete en la goleada de Inter

El bahiense Lautaro Martínez volvió con la pólvora intacta. Marcó dos goles en la goleada del puntero Inter ante Roma por 5 a 2, en el marco de la 31ª fecha de la máxima división del fútbol italiano.

El atacante argentino abrió la cuenta al minuto de juego.

Sin embargo, Roma lo empató a los 40 minutos por intermedio de Gianluca Mancini.

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Pero la reacción visitante duró poco, ya que el turco Hakan Calhanoglu puso el 2 a 1 antes del intervalo.

Ya en el complemento, Lautaro Martínez estableció el 3 a 1.

El francés Marcus Thuram y Nicolo Barella ampliaron los guarismos, mientras que Lorenzo Pellegrini maquilló el score para la visita.

Lautaro llegó a 16 goles en la temporada y es el máximo artillero del Calcio.

Con este triunfo, Inter llegó a 73 puntos y le sacó 9 a Milan, que juega mañana ante Nápoli (3º con 62 puntos).