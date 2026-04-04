Burruchaga le ganó a Tirante y se metió en la final del ATP 250 de Houston

Burruchaga, en la final del ATP 250 de Houston. Foto: NA.

El argentino Román Andrés Burruchaga le ganó cómodamente a su compatriota Thiago Tirante y se metió este sábado en la final del ATP 250 de Houston.

Burruchaga, que jugó en un muy buen nivel, no le dio oportunidades a su oponente y se impuso por 6-1 y 6-1, luego de solo una hora y un minuto de juego.

En su camino hasta las semifinales, Burruchaga había conseguido muy buenos triunfos, al derrotar al australiano Adam Walton y luego a los locales Brandon Nakashima (5°) y Learner Tien (3°).

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Gracias a esta gran actuación en uno de los primeros torneos sobre polvo de ladrillo de la gira previa a Roland Garros, el argentino se aseguró quedar muy cerca del top 60.

La de este domingo será la primera final a nivel ATP para Burruchaga, que en enero cumplió 24 años.

Su oponente en la final será el ganador del partido entre los estadounidenses Frances Tiafoe (2°) y Tommy Paul (4°).

En caso de quedarse con el título, Burruchaga se convertirá en el tercer argentino en ganar este torneo, luego de que lo consiguieran Juan Ignacio Chela en 2010 y Juan Mónaco en 2012 y 2016. (NA).