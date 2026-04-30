Cuadernos: José López dijo que nunca integró una asociación ilícita y despegó a Cristina Kirchner

El ex secretario de Obras Públicas José López dijo este jueves que nunca integró “una asociación ilícita” en su declaración ante Tribunal Oral Federal Nro. 7 por el juicio de la Causa Cuadernos.

A su vez, despegó a la ex presidenta Cristina Kirchner y al ex ministro de Planificación Julio De Vido de la misma figura: “No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto”.

"Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido”, resaltó López en su declaración ante el tribunal.

El exfuncionario sostuvo que se vio en la obligación de declarar como arrepentido por el momento que atravesaba. También explicó que “el trabajo diario y el ritmo de la política no siempre hacen posible advertir si se cruzan o no ciertos límites, sobre todo cuando las decisiones cuentan con el respaldo de las áreas jurídicas, como siempre sucedió en mi caso. Por eso, esto me da mucha tranquilidad”.

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El exfuncionario y los empresarios son los últimos imputados citados a indagatoria. Con ellos termina esta etapa del juicio por administración fraudulenta, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, y durante el mes de mayo los jueces escucharán a 43 testigos.

Los testigos fueron citados en ocho audiencias. El 5 de mayo declararán los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, que integraron el equipo que recibió los cuadernos originales. El 7 de mayo será el turno del periodista Héctor María Guyot, del expolicía Jorge Bacigalupo—a quien Centeno entregó los cuadernos—, de Hilda María Horovitz (exmujer de Centeno) y de Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner. (TN)