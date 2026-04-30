Milei viaja a Mar del Plata al portaaviones estadounidense USS Nimitz

El presidente Javier Milei viaja a Mar del Plata para participar de ejercicios navales tras la llegada del portaviones estadounidense USS Nimitz. Lo hace acompañado de una acotada comitiva.

El portaaviones USS Nimitz llegó al país esta semana y se prepara para realizar maniobras conjuntas con unidades de la Armada Argentina. Tiene como destino al sur de Mar del Plata. Allí se desarrollará uno de los ejercicios navales del Southern Seas 2026.

El base a ello, el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, invitó al presidente Javier Milei a que realice una visita a la nave.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, es uno de los integrantes del Poder Ejecutivo que confirmó su presencia en la inauguración de estos ejercicios combinados. También está invitado el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay. Del USS Nimitz forman parte, vinculado al Estado Mayor multinacional, los capitanes de corbeta Julio Escudero y Romina Banegas, el suboficial primero Jorge Ortiz; todos argentinos, quienes participan en la planificación de las tácticas y procedimientos comunes.

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El USS Nimitz es uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes del mundo.

Buques de la Armada argentina participarán de un ejercicio naval con el portaaviones USS Nimitz en el Atlántico Sur

El destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales” participan de un ejercicio naval conjunto con unidades de la Marina de Estados Unidos en el Atlántico Sur, en una operación orientada a reforzar la cooperación bilateral y mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

En ese marco, ambas embarcaciones de la Flota de Mar partieron desde la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano para incorporarse al ejercicio internacional Passex 2026. En aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina se integrarán con el portaaviones nuclear USS “Nimitz” (CVN-68) y el destructor USS “Gridley” (DDG-101), que navegan hacia el norte.

Las maniobras se desarrollan entre el 27 y el 30 de abril y fueron autorizadas por el Gobierno nacional a través del Decreto 264/2026. Este tipo de entrenamiento, conocido como Passing Exercise (Passex), se realiza cuando buques de distintos países coinciden en aguas jurisdiccionales y permite poner en práctica procedimientos conjuntos en el mar.

Durante el despliegue se sumarán de manera escalonada otras unidades de la Armada Argentina que ya se encuentran navegando en tareas de adiestramiento. (TN)