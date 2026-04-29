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9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense del Norte-Sportivo, por la LBB Oro Femenina

Cuarta fecha, en la que Estudiantes, puntero, tiene descanso.

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Con 9 de Julio-Villa Mitre y Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense se disputa la cuarta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Femenino Oro, "Viviana Albizu".

Ambos encuentros comenzarán a las 21, teniendo fecha de descanso el puntero Estudiantes.

En el Néstor Damiani dirigirán Alberto Arlenghi y Micaela Sanhueza.

El albiazul está afrontando la Liga Provincial y si bien para hoy el entrenador Julián Turcato tiene a todas las jugadoras en condiciones, evaluará a quiénes incorpora, considerando que jugaron el domingo en Mar del Plata ante Peñarol y volverá a hacerlo el sábado, frente a Quilmes, también en La Feliz.

Por el lado del tricolor, nuevamente no juega Martina Caputo, de viaje.

En el otro partido, que se desarrollará en el Manu Ginóbili, el local Bahiense del Norte defenderá el invicto frente a Sportivo, que aún no pudo ganar.

Dirigirán Lucas Andrés y Joaquín Binsou.

En las locales no jugará Guillermina Rial, quien sufrió un golpe en un pie. Las visitantes no registran novedades.

Posiciones

1º) Estudiantes, 5 puntos (2-1)

2º) Bahiense, 4 (2-0)

3º) 9 de Julio, 3 (1-1)

3º) Villa Mitre, 3 (1-1)

5º) Sportivo, 3 (0-3)

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