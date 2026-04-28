Tornquist se sumó al programa de la UIBB para activar estrategias de desarrollo en la Región

La puesta en marcha de una serie de programas estratégicos de desarrollo productivo en pos de seguir afianzando lazos entre nuestro medio y la Región, convinieron en llevar a cabo la Unión Industrial de Bahía Blanca y la Municipalidad de Tornquist.

Fue mediante un acuerdo que rubricaron en la sede de la entidad, su titular, Gustavo Elías, y la intendente municipal del distrito serrano, Estefanía Bordoni.

Se trata del cuarto convenio de este tipo que promueve la UIBB, tras los concertados con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino y Saavedra. Tienen el foco puesto en la acción, el fortalecimiento de capacidades locales y la articulación público-privada.

Como sucediera en las anteriores oportunidades, la entidad gremial empresaria puso a disposición del distrito vecino toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

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Presentes durante la firma estuvieron, además, el secretario municipal de Turismo de Tornquist, Víctor Antón; y la secretaria de Ambiente y Desarrollo Productivo, Florencia Testa.

Por la UIBB, asistieron Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo; Martín Goslino, director del Centro de Estudios Económicos; Alejandra Beligoy, directora de la entidad; Lucía Kuntz, coordinadora del área de Responsabilidad Social Empresaria; Ximena Funes, a cargo del Espacio Pymes; y Joaquín Wirsky, integrante del área de Jóvenes Empresarios de la institución.

“Hemos hecho una profunda autocrítica sobre una realidad que apuntamos a desterrar: Bahía le ha dado, generalmente, la espalda a nuestra zona. De allí esta necesidad imperiosa de repensarnos como una Región económica, ya no solamente política. A las miradas macro que nos ofrecen las distintas universidades y otros estamentos sobre las potencialidades de la Región, hay que sumarle una mayor actitud. Traccionar en forma activa nuestras fortalezas productivas, industriales y turísticas. En suma, ir a la acción”, sostuvo Gustavo Elías.

Y brindó un claro ejemplo en tal sentido.

“Si de pronto llega a nuestra ciudad el embajador alemán, es una visita que la Región también debe aprovechar. Esa sinergia debe establecerse en una agenda permanente, activa y conjunta. Con la idea de vendernos al mundo”, dijo.

“Estamos abocados a ponernos a trabajar codo a codo con la Región para aprovechar las oportunidades que nos plantea este nuevo escenario, como por ejemplo el que nos brinda el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y que nos va a permitir exportar en contenedores productos de calidad, incluso elaborados, lo que va a generar un desarrollo geométrico para los productores y empresarios de toda nuestra zona”, indicó.

Por su parte, la jefa comunal de Tornquist resaltó como una fortaleza muy importante que su distrito aproveche de una buena vez el estar situado a sólo 70 kilómetros del puerto más importante de la provincia de Buenos Aires.

“Claramente hay mucho por desarrollar y por crecer. Por ejemplo, en Tornquist aún no tenemos un sector industrial planificado. En eso estamos trabajando”, manifestó la joven intendente, quien habló de un nuevo tiempo por venir en la relación con Bahía Blanca.

“Mi visión crítica hacia Bahía es que siempre absorvió a la zona, basada, obviamente, en toda su enorme capacidad. Por lo que nos sentimos muy agradecidos y entusiasmados con que este tipo de acuerdos lleguen a materializar un nuevo escenario. De trabajo y crecimiento conjunto”.

Por su parte, Ricardo Rabbione sostuvo que no es nueva la intención de la UIBB de integrar a la zona desde aquella Mesa Productiva del Sudoeste creada en 2013.

“Sucede que no nos resultó sencillo articular mayores acciones. Pero ahora apreciamos una voluntad muy fuerte, y de ambas partes, para desarrollar una integración real y no declamativa entre Bahía y la zona”, señaló.

“Es momento de traccionar junto al primer anillo compuesto por los trece municipios más cercanos y luego completar el trabajo con toda la Sexta Sección Electoral, nada menos que veintidós distritos con un total de 820 mil personas, Bahía incluida. Se trata de una fuerza muy importante para pensar en una pelea seria por una mayor autonomía de los municipios. Poseemos un ecosistema productivo que representa un potencial enorme de cara a lo que viene”, señaló Rabbione.

En tanto, Martín Goslino indicó que desde el Centro de Estudios Económicos de la UIBB se brindan herramientas a todas las empresas de la zona para que puedan desarrollarse en este nuevo escenario planteado por la UIBB.

“Estefanía (por Bordoni) no dudó un instante cuando le presentamos las bases de este acuerdo. Ese entusiasmo nos moviliza para seguir bregando por nuevos convenios con los municipios de la Región. Fue Adolfo Alsina el que dio el puntapié inicial para que esta idea cobre forma. Luego se enganchó rápidamente Villarino y lo propio sucedería después con Saavedra. El camino ya está trazado”, señaló.

Múltiples acciones a desarrollar

Mediante el convenio rubricado en la UIBB; se acordó que el primer paso se lleve a cabo mediante una jornada de trabajo entre la entidad y un equipo de funcionarios de Tornquist, de diferentes áreas.

La UIBB pone a disposición para el desarrollo del acuerdo las capacidades disponibles del Centro de Estudios Económicos especializado en diseño e implementación de indicadores económicos y de desempeño, políticas de desarrollo territorial y sectorial, gestión de proyectos, cadenas de valor y estudios de mercado, perfil, pre-factibilidad y factibilidad.

También especialistas en búsqueda y gestión de financiamiento, asesoramiento tributario, sostenibilidad y programas de responsabilidad social, además de la experiencia en diseño y ejecución de programas productivos, sociales y de formación en la región.

Lo propio con la red de expertos asociados en temáticas como energía, comercio exterior, recursos humanos, entre otras. Y el apoyo administrativo permanente para la ejecución de los proyectos priorizados de cooperación con el municipio.

Dentro de las líneas de acción propuestas para el apoyo a emprendimientos productivos, figura un programa de fortalecimiento de emprendedores – ImpulsaRSE versión 100% local.

Ello, además de la formalización de alianzas o UTEs para mejorar la competitividad, mediante la identificación de posibles alianzas y asesoramiento sobre formato jurídico administrativo, la actividad de desarrollo Cliente-Proveedor y el diseño de ordenanza de Compre Local.

Por otra parte, se apunta a un asesoramiento en marcas, patentes y planes de exportación por medio de la detección de empresas con potencial para los temas mencionados y un asesoramiento personalizado con dichas empresas (no general).

El programa tiende, por otra parte, a estudios económicos y relevamiento de datos de los diferentes sectores económicos a través de estudios de mercado, desarrollo de clientes y de productos; indicadores de desempeño sectoriales y un cuadro de Mando Integral Sectorial.

Se prevé, además, la organización de una feria permanente apalancada en el potencial turístico del distrito con el aporte de productores locales. Y la participación en fiestas regionales con un modelo itinerante.

En cuanto al Sector Industrial Planificado, se ofrecerá un análisis crítico de la situación actual con propuestas de especialización y de políticas de localización.

Se diagramará un soporte permanente mediante una asistencia técnica y metodológica para la elaboración de planes operativos, la gestión de financiamiento (nacional, provincial, internacional), un monitoreo, evaluación y medición de impactos, siempre con la coordinación con instituciones públicas y privadas,

En cuanto a la modalidad de intervención, se prevé un diseño participativo.

“Se involucrará activamente a las partes interesadas en el desarrollo de las soluciones que respondan a las necesidades del territorio, integrándolas desde las etapas iniciales hasta la instrumentación y evaluación de las iniciativas”, se indicó desde la UIBB.

Actores clave serán el Municipio (distintas áreas), productores, cooperativas, organismos técnicos, cámaras empresarias.

La implementación se llevará a cabo con un equipo local, a partir de un esquema de trabajo conjunto con becarios y/o jóvenes profesionales del distrito y una duración sugerida de 12 a 18 meses, con hitos y entregables por fase.

Habrá intervenciones piloto en localidades representativas del distrito de Tornquist.