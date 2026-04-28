El Gobierno busca retomar las visitas de Milei a las provincias y planea eventos en el conurbano

El Gobierno busca reactivar las visitas de Javier Milei a las provincias y evalúa un desembarco en el conurbano bonaerense, en medio de las tensiones con los gobernadores por la reforma electoral. En el Ejecutivo aseguran que la intención es que el Presidente vuelva a tener agenda en el interior, aunque reconocen que todavía no está acordado el próximo destino provincial y que la decisión está bajo análisis de la mesa chica de La Libertad Avanza.

Fuentes oficiales aseguran que Milei tiene dos visitas pendientes a la provincia de Buenos Aires. Una está confirmada para octubre, cuando el partido realice su congreso provincial. La otra también está en carpeta y apunta al conurbano en los próximos meses, aunque todavía no fue cerrada por cuestiones de agenda. En el oficialismo sostienen que el distrito será una prioridad por su peso electoral y por la decisión de disputar la gobernación en 2027.

El movimiento territorial se da mientras la Casa Rosada intenta ordenar la negociación política por el proyecto que busca modificar el régimen electoral antes de 2027. La iniciativa elimina las PASO, endurece los requisitos para crear y mantener partidos, incorpora Ficha Limpia al régimen electoral nacional, modifica el esquema de Boleta Única de Papel y cambia reglas de financiamiento de campaña, según el texto que Nación envió al Senado el 22 de abril.

El ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de acelerar los contactos con mandatarios provinciales y bloques aliados. En Balcarce 50 reconocen que el punto más sensible es la eliminación de las PASO. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los aliados que acompañó proyectos clave del oficialismo, se desmarcó de la iniciativa y defendió las primarias como una herramienta de ordenamiento interno.

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El trasfondo también es electoral. En La Libertad Avanza ya miran la disputa de 2027 con las provincias y apuntan a fortalecer el armado territorial. El sábado 25 de abril, Karina Milei encabezó un acto en Suipacha, pidió “ganar la provincia de Buenos Aires” y estuvo acompañada por Santilli y Sebastián Pareja, en una actividad orientada a consolidar la estructura bonaerense del oficialismo.

El plan de volver al interior tiene un antecedente directo. Milei planeó visitar una provincia por mes y hasta hacer reuniones de gabinete afuera de la Ciudad de Buenos Aires. En ese momento, los primeros distritos en carpeta eran Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, donde el oficialismo había obtenido entre el 40% y el 50% de los votos. Luego, el “Tour de la Gratitud” sumó como destinos posibles Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.

El jefe de Estado ya tuvo actividades públicas en Santa Fe, Córdoba y Tucumán durante 2026. Estuvo en San Lorenzo el 7 de febrero, en la Bolsa de Comercio de Córdoba el 16 de marzo y en el Foro Económico del NOA el 19 de marzo. Además, el registro oficial incluye una actividad en Mar del Plata el 27 de enero, en la provincia de Buenos Aires.

En la lista de pendientes aparecen Mendoza, Entre Ríos y Chaco, que estaban entre los primeros destinos mencionados tras las elecciones legislativas, además de La Rioja, Formosa y otros distritos que el oficialismo observa por dificultad electoral. El primer mandatario no visitó oficialmente por el momento Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut y Río Negro. (con información de TN)