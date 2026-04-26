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Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran en la semana del lunes 27 al jueves 30 de abril

Se viene una semana corta para los pagosporque el viernes es feriado, por el 1 de Mayo.

Foto: NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a la última semana de abril, que se extenderá hasta el próximo jueves 30.

Hasta el momento, el organismo previsional se encuentra además definiendo los detalles de los aumentos y el bono que regirán para el mes de mayo.

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En cuanto a las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cobrarán este lunes 27 de abril los beneficiarios con documentos de identidad terminados en 2 y 3; el martes 28 quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5; el miércoles 29 aquellos con terminación 6 y 7; y el jueves 30 los de DNI 8 y 9.

El mismo cronograma regirá para la Prestación por Desempleo en su Plan 1, con idénticas fechas según terminación de DNI.

Por otra parte, las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción, así como las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), se abonarán desde el 10 de abril y hasta el 12 de mayo para todas las terminaciones de documento de identidad sin distinción.

El organismo recomienda a los beneficiarios consultar las fechas exactas a través de sus canales oficiales. (con información de NA)

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