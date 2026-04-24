El salón principal de El Danubio ya lleva el nombre de Micaela Ortega

El salón principal del club El Danubio lleva, desde ayer, el nombre de Micaela Ortega, en homenaje a la pequeña patinadora de 12 años que en 2016 fue víctima del primer caso de grooming seguido de muerte en el país.

El acto, cargado de imágenes emotivas, tuvo lugar por la tarde de un día muy especial, porque se cumplían 10 años del femicidio que, por sus características, no solo causó impacto en nuestra ciudad y la región sino en todo el país.

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"Salón Micaela Ortega, por siempre en nuestros corazones. Un espacio que lleva tu nombre y seguirá llevando siempre tu alegría y tu pasión. En memoria de Micaela Ortega 23/4/2026", reza la placa.

El descubrimiento del pequeño cuadro, sobre las 18.30, estuvo a cargo de Mónica Cid -la mamá de Micaela y fuerte impulsora de la ley para prevenir el grooming- y Luis Tonin, dirigente de la tradicional entidad del barrio Noroeste.

En medio de una jornada cargada de sentimiento, con la presencia de las compañeras de patín de la adolescente, que hoy son jóvenes de 22 y 23 años, la actividad también incluyó la pintada de nuevos murales en el frente de la institución que tiene sede en Don Bosco y Roca.

"Donde hay patines estás vos", escribieron las patinadoras en uno de los retratos que agrega las manos de distintas niñas que concurren a la actividad.

"Porque formás parte de la historia de nuestro club por siempre", remarca otro mural que incluye la palabra "Mica" dentro de un corazón.

Por el crimen de Micaela cumple pena de prisión perpetua Jonathan Luna, quien durante su estadía en la cárcel cambió de género (se llama Yoana Luna) y actualmente está detenido en un pabellón femenino de una unidad carcelaria en Florencio Varela.

El acusado se hizo pasar por una adolescente para contactar a "Mica" a través de las redes sociales y de esa manera logró un encuentro que derivó en el femicidio.