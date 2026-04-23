Alarma en Mar del Plata: activan protocolos sanitarios por un caso de tuberculosis en un colegio

Las autoridades sanitarias de Mar del Plata confirmaron un caso de tuberculosis en un adolescente que asiste a un colegio de la ciudad y activaron de inmediato el protocolo de prevención y seguimiento para evitar posibles contagios.

El diagnóstico fue ratificado por la Zona Sanitaria VIII, la Secretaría de Salud de General Pueyrredon y el Colegio Galileo Galilei, donde el alumno cursa sexto año. Se trata de una enfermedad infecciosa que se transmite por vía aérea, lo que motivó la implementación de medidas preventivas en el entorno cercano del paciente.

Desde el municipio informaron que el caso fue detectado a través del Programa Municipal de Control de Tuberculosis, dependiente del área de Salud, que activó un esquema de intervención coordinado con el sistema sanitario y educativo. A partir de allí, se iniciaron tareas de evaluación, seguimiento y control de las personas consideradas contactos estrechos.

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En ese marco, se llevaron adelante reuniones informativas con directivos de la institución y encuentros con estudiantes y familias del curso afectado. Durante esas instancias se brindaron detalles sobre la enfermedad, sus formas de contagio y las medidas de prevención, además de identificar a los contactos institucionales y definir los pasos a seguir para su estudio.

Las autoridades también asignaron turnos programados en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias para realizar los controles correspondientes, mientras que la familia y los contactos más cercanos del adolescente continúan bajo seguimiento médico.

El Programa Municipal de Control de Tuberculosis trabaja de manera articulada con distintas instituciones del sistema de salud, entre ellas el Hospital Interzonal General de Agudos, el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil y el Instituto Nacional de Epidemiología, además de centros de atención primaria.

Si bien se trata de una enfermedad poco frecuente en la actualidad, desde el área de Salud remarcaron la importancia de actuar con rapidez y seguir las indicaciones médicas para reducir riesgos y evitar la propagación. (NA)