Kicillof asume la Presidencia del Partido Justicialista bonaerense

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumirá este miércoles como presidente del Partido Justicialista bonaerense, en un paso clave para consolidar su candidatura presidencial en 2027.

La nueva conducción surge de una lista de unidad que logró integrar a los distintos sectores del peronismo bonaerense, en un intento por ordenar la interna partidaria y consolidar una estructura común frente al escenario político actual. Esta síntesis refleja acuerdos previos entre los principales referentes del espacio.

Kicillof asumirá así el liderazgo del principal partido de la provincia más grande del país, en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales y redefinir su estrategia de cara al futuro. La conducción partidaria será clave para articular el armado político en el territorio bonaerense.

La nueva etapa del PJ bonaerense se inicia en medio de tensiones internas que, si bien fueron contenidas en una lista de consenso, siguen latentes dentro del espacio. En ese marco, la llegada de Kicillof a la presidencia partidaria aparece como un intento de consolidar liderazgo y proyectar al peronismo hacia los próximos desafíos electorales. (con información de NA)