Sigue la alerta por la fiebre Chikunguña: hubo 268 casos nuevos

El aumento de casos por fiebre Chikunguña no cesa y se notificaron 268 nuevos, mientras que, hasta el momento, el total de confirmados y probables es de 837, de los cuales 746 son autóctonos y 91 con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba, mientras que hay una aceleración sostenida en las notificaciones desde las primeras semanas de 2026.

Según la información publicada en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 14 de 2026, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el 93% de los casos se concentra en la región NOA, con 782 confirmados y probables, mientras que Salta continúa siendo la provincia con la mayor cantidad de casos (494 confirmados y probables). También se identifican focos importantes de transmisión en Tucumán (144 casos) y Jujuy (80 casos).

En cuanto al resto de las provincias del país, se mantiene la tendencia al aumento y, hasta el momento, se registraron 47 casos de Chikunguña en Santiago del Estero y 17 en Catamarca, mientras que en la Región Centro la Provincia de Buenos Aires también presenta un número elevado de casos, con 28 confirmados y probables; le siguen Córdoba con 14 casos y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con 7, a la vez que el resto de los casos se ubican en Entre Ríos y San Luis (2 casos cada una), y en Santa Fe y Chaco (1 caso cada una).

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional sostiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para identificar cambios en los patrones de circulación viral, optimizar la capacidad de respuesta y acompaña a las jurisdicciones para fortalecer la respuesta. Asimismo, recomienda a los servicios de salud aplicar métodos directos y confirmatorios (como qRT-PCR y ELISA NS1) en muestras tomadas durante los primeros 6 días de síntomas, a fin de proveer información oportuna que permita caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas para orientar las medidas de control local.

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La circulación de virus respiratorios es estable

En tanto, la circulación de los virus respiratorios continúa estable; los casos de influenza se mantienen bajos y dentro de lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS‑CoV‑2.

En lo relacionado con influenza A(H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas anteriores se pudieron confirmar 18 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K), y el total acumulado hasta el momento es de 136 casos, los cuales representan el 78% del total de casos de influenza notificados.

Por otro lado, el BEN informó que también se confirmaron 5 nuevos casos de dengue: 2 en la Provincia de Buenos Aires, 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1 en Salta con antecedente de viaje a PBA, mientras que se indicó que, desde el inicio de la temporada 2025-2026, se notificaron 45 casos confirmados; el 55,6% de los mismos corresponden a personas sin antecedentes de viaje y el 44,4% a casos con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

Si bien el escenario se mantiene en zona de bajo riesgo, en las últimas semanas se comenzó a observar un aumento en la notificación de casos probables de dengue, especialmente en PBA, Córdoba, CABA, Tucumán y Santa Fe y, ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación insta a los equipos de salud jurisdiccionales a mantener una vigilancia intensificada, completar los estudios de laboratorio, tomar segundas muestras para confirmar o descartar estos casos y fortalecer las medidas de cuidado.

Finalmente, el BEN informa que se confirmaron 3 nuevos casos de coqueluche y que se sostiene la tendencia a la disminución registrada a finales de 2025. El grupo de 0 a 5 años concentra el mayor número de casos, especialmente los menores de 1 año (39,5% del total).

En lo que refiere a Hantavirus, no se notificaron nuevos casos y, hasta la SE 13 se confirmaron 32 casos en PBA (14 casos), Salta (12 casos), Chubut (2 casos), Río Negro (2 casos), Entre Ríos (1 caso) y Jujuy (1 caso).