Canarias volvió a perder, pero el Che García no se achica: "No seré yo quien toque el botón de pánico"

Pasó el segundo partido para Néstor García al frente de Gran Canaria, equipo que lucha por la permanencia en la máxima categoría del básquetbol español.

El último fin de semana el equipo amarillo perdió un cotejo clave ante un rival directo como Zaragoza, por 78-74 como local por la fecha 27. En un duelo tan parejo y disputado como una final, fue clave para la visita el segundo cuarto, que ganó por 21-10.

Gran Canaría venía de una actuación convincente en el partido previo -que marcó el debut como DT del bahiense- ante Baskonia (derrota 88-86 de visitante), por lo que hubo mucha expectativa el sábado en el estadio Gran Canaria Arena. Pero el partido se le escapó por poco y el conjunto amarillo sumó su séptima derrota consecutiva.

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"No vamos a apretar el botón del pánico, por lo menos yo, porque todavía quedan siete partidos. Esta semana hicimos muchísimas cosas; este equipo (Zaragoza) tiene 89 puntos en la ACB y hoy le bajamos 10 puntos, hemos entrenado durante la semana y yo por lo menos, el botón del pánico no lo voy a apretar", afirmó el "Che" García.

Con este traspié Gran Canaria se ubica en el puesto 16º, justo por encima de los puestos de descenso (17º y 18º). Al igual que Burgos (15º) y Andorra (17º), lleva 7 partidos ganados y 20 derrotas.

Nicolás Brussino.

"Los jugadores tiran a meter, pero en el primer tiempo tuvimos dos aciertos de 19 intentos desde los tres puntos y eso para nosotros ofensivamente nos dejó en 30 puntos. Pero en la segunda parte fuimos paso a paso, de a poco, pero fallamos en los rebotes ofensivos, donde nos agarraron 16 y la diferencia estuvo ahí, porque cuando cada punto y cada rebote cuenta, nos castigaron ahí", explicó el entrenador bahiense en conferencia de prensa y en declaraciones que reprodujo el portal "La Provincia".

El plantel del Che cuenta con el también argentino Nicolás Brussino. El alero fue el segundo máximo goleador con 16 puntos.

El rubro estadístico que más preocupó fue el de los tiros de 3 (7 aciertos en 33 intentos, para un 21% de efectividad) y la lucha por los rebotes. A los locales les tomaron 16 ofensivos (Zaragoza ganó la lucha en los vidrios por 47 rebotes a 30). Pero en la misma línea que su antecesor en el cargo (Jaka Lakovic), García incidió en destacar que vio "al equipo trabajando bien durante la semana, pero tenemos que pelear más en el rebote ofensivo, por supuesto que vamos a trabajar más en la parte anímica y psicológica, porque las estadísticas son como una minifalda, porque muestran muchísimas cosas, pero no lo más importante, por eso tenemos que seguir trabajando en la cabeza, los veo comprometidos y he visto un vestuario con dolor por no haber ganado".

El próximo partido de Gran Canaria será frente a Girona, el próximo sábado y nuevamente como local.