Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del lunes 20
Habrá acción solamente en tres deportes y en dos de ellos, con participación argentina.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El octavo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con apenas tres deportes.
Harán su presentación el bésibol, el bádminton y el tenis; aunque este útimo con contara hoy con presencia nacional.
Se trata de una meseta, ya que el martes se desarrollarán apenas cinco deportes, emergiendo el golf y el taewcondo.
En horario argentino, el programa de actividades para este lunes es el siguiente:
Béisbol
10:00 - Selección masculina vs. Curazao (fase de grupos)
Bádminton
11:00 - Individual masculino (primera ronda), con Francesco Capri vs bolbiiano Gutiérrez
11:30 - Individual femenino (primera ronda), con Milena Oliva vs colombiana Castaño
12:00 - Individual masculino (segunda ronda), Máximo Rettig vs. venezolano Rodríguez
13:30 - Individual femenino (segunda ronda), con Tatiana Giménez vs. paraguaya Rodas