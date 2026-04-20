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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del lunes 20

Habrá acción solamente en tres deportes y en dos de ellos, con participación argentina.

Foto:; COA

El octavo día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con apenas tres deportes.

Harán su presentación el bésibol, el bádminton y el tenis; aunque este útimo con contara hoy con presencia nacional.

Se trata de una meseta, ya que el martes se desarrollarán apenas cinco deportes, emergiendo el golf y el taewcondo.

En horario argentino, el programa de actividades para este lunes es el siguiente:

Béisbol
10:00 - Selección masculina vs. Curazao (fase de grupos)

Bádminton
11:00 - Individual masculino (primera ronda), con Francesco Capri vs bolbiiano Gutiérrez
11:30 - Individual femenino (primera ronda), con Milena Oliva vs colombiana Castaño
12:00 - Individual masculino (segunda ronda), Máximo Rettig vs. venezolano Rodríguez
13:30 - Individual femenino (segunda ronda), con Tatiana Giménez vs. paraguaya Rodas

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