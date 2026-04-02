Villarruel participó de un acto por Malvinas en Chivilcoy y explicó por qué no fue a Tierra del Fuego

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó hoy en Chivilcoy de un acto de homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas y explicó que a diferencia de los dos años anteriores esta vez no fue parte de la tradicional vigilia en Tierra del Fuego porque no quería prestarse una foto que iba a ser manipulada por el peronismo y utilizada para "dirimir su interna".

"Malvinas no es una excusa para que se diriman internas de un partido político”, sostuvo la titular del Senado durante su discurso en la plaza 25 de Mayo de la localidad bonaerense, invitada por el intendente Guillermo Britos.

Según indicó, “Malvinas no puede ser la excusa de encuentros partidarios ni el punto de inicio de una campaña".

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En este sentido, Villarruel hizo hincapié en que “Malvinas trasciende los intereses personales” ya que “es la única causa nacional que une a los argentinos sin diferencias de ideología, religión u origen social”.

"Poder estar con ustedes, con el único objetivo de honrar y homenajear a nuestros veteranos, me permite ahondar en la idea de que Malvinas no es una excusa para que se diriman internas de un partido político", comentó.

Y continuó: “Sin utilizar políticamente esta causa, que es tan cara a nuestros sentimientos, Malvinas no puede ser la excusa de encuentros partidarios ni el punto de inicio de una campaña”.

"Malvinas no es una excusa para que se diriman internas de un partido político; es homenaje y gratitud para los argentinos que defendieron nuestra tierra frente al invasor inglés”, apuntó Villarruel, en una crítica que parecía direccionada al peronismo, que llevó a dirigentes de sus distintas facciones a la vigilia y al acto del 2 de abril en Río Grande.

Al hacer un repaso histórico, recordó que luego de la rendición de las tropas argentinas comenzó una "campaña desmalvinizadora” en el país.

Esta operación implicó la "invisibilización de los veteranos, subestimarlos y denigrarlos a simples chicos de la guerra”.

Villarruel rebatió esa idea: “Fueron hombres, fueron argentinos que defendieron lo nuestro y fueron inmensos en su juventud”.

“Pasamos muchos años entre la indiferencia y la utilización de la causa Malvinas para golpear y dejarnos desarmados, porque el desarme de nuestras Fuerzas Armadas comenzó poco después de terminada la guerra”, siguió.

La elección de Chivilcoy para recordar el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas no es casual, ya que la vicepresidenta había estado junto a Claudia Rucci en mayo pasado en el municipio, y el intendente local la visitó en el Senado en reiteradas veces.

Por su parte, el presidente Javier Milei encabezó un acto conmemorativo en el cenotafio de la Plaza San Martín. (Fuente: NA).