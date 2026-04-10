Arrestaron a dos jóvenes que circulaban en una moto robada

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos esta madrugada por la policía cuando se movilizaban en una moto que había sido robada en Punta Alta, informaron fuentes oficiales.

Fuentes del Comando de Patrulla indicaron que el operativo se produjo alrededor de las 5:30, en el sector de la denominada Plaza del Sol, tras un llamado al teléfono de emergencias 911 alertando sobre la presencia de los sospechosos.

Los efectivos llegaron al sitio y observaron a los imputados, quienes circulaban al mando de un rodado marca Bajaj Dominar 250cc y lo abandonaron para escapar corriendo.

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Poco después, con la colaboración de las cámaras del CeUM, los policías interceptaron a un de los acusados en Donado y Drago.

El individuo, de 18 años y cuya identidad no fue informada, tenía en su poder herramientas.

El otro joven (de 17 años) fue arrestado en Darregueira y avenida Colón. Entre sus pertenencias hallaron 8 gramos de marihuana.

Los investigadores establecieron que la moto había sido sustraída horas antes en la vecina ciudad, donde se habían iniciado actuaciones por el delito de hurto.