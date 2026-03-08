Descubren una de las mayores necrópolis de la antigua Roma durante una obra en construcción

Arqueólogos descubrieron una de las mayores necrópolis de la antigua Roma durante excavaciones realizadas en las cercanías de la Basílica de San Pablo Extramuros, en el sur de la capital italiana. El hallazgo se produjo mientras se realizaban obras para construir una residencia estudiantil y sacó a la luz estructuras funerarias, restos humanos y decoraciones que datan del período imperial romano.

Las excavaciones revelaron un conjunto de hasta cinco edificios funerarios construidos entre el siglo I a. C. y el siglo IV d. C., lo que confirma que el área formaba parte de una extensa zona de enterramientos conocida como Necrópolis Ostiense. Hasta ahora solo se conocía una pequeña parte de este complejo.

A poco más de un metro de profundidad emergió un núcleo de construcciones de planta cuadrangular y techos abovedados, alineadas de noreste a suroeste. Según explicó la directora de la excavación, la arqueóloga Diletta Menghinello, uno de los edificios aparece dispuesto perpendicularmente al resto, lo que sugiere que el complejo se organizaba alrededor de un patio interior.

Los investigadores también hallaron alrededor de 50 esqueletos humanos. Las primeras observaciones realizadas por antropólogos indican que la mayoría pertenecen a hombres de entre 20 y 40 años de edad, con una constitución física robusta. En algunos casos se detectó un clavo colocado a la altura del pecho, una práctica ritual documentada en la antigüedad y vinculada a creencias destinadas a alejar el mal en el más allá.

Entre los espacios excavados se identificaron habitaciones con restos de pinturas murales y mosaicos bicolores, además de decoraciones de yeso con frescos, bandas ornamentales y motivos vegetales. También aparecieron estucos con figuras típicas del simbolismo funerario romano, como representaciones de orantes y victorias aladas.

Los especialistas consideran que el sitio aún puede ofrecer nuevos hallazgos a medida que avancen las excavaciones. Entre las posibles piezas a descubrir figuran columbarios, ajuares funerarios, epígrafes y revestimientos de suelos. Durante las primeras tareas ya se identificó además una pequeña cabeza escultórica que podría representar al dios Apolo.

La superintendente especial de Roma, Daniela Porro, señaló que la calidad de las estructuras, la organización del complejo y la riqueza de sus decoraciones representan una valiosa oportunidad para el estudio científico del mundo funerario romano.

El anuncio oficial del hallazgo fue realizado por el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, quien aseguró que el yacimiento será protegido, investigado y puesto en valor sin frenar el proyecto de construcción de la residencia estudiantil.

Las autoridades esperan que, una vez finalizados los estudios arqueológicos, parte del sitio pueda ser adaptado para visitas públicas, ampliando así el conocimiento sobre las prácticas funerarias y la vida cotidiana en la antigua Roma. (NA)