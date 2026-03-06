Súper Rugby Américas: Nahuel Zunini estará hoy en el banco de Pampas

Zunini, a la izquierda con el número 33, comienza a sumar minutos. Foto: prensa UAR (Gonzalo Prados)

Con la presencia del bahiense Nahuel Zunini entre los 23 convocados, Pampas recibirá este viernes al debutante Capibaras XV por la tercera fecha del Súper Rugby Américas.

El partido va en cancha del CASI (Buenos Aires) a las 19. Televisarán ESPN 4 y Disney+. Dirige el árbitro uruguayo Francisco González.

Será la segunda presentación consecutiva de local para el equipo bonaerense, dirigido por Juan Manuel Leguizamón, que en la fecha pasada perdió el clásico ante Dogos por 36-34.

Pampas marcha 4º con una victoria y una derrota, mientras que la franquicia con base en Rosario es el líder de la competencia con dos triunfos y puntaje ideal (10).

En los locales sobresale la presencia y debut entre los titulares del experimentado wing Santiago Cordero, recuperado de una lesión. Además, será la primera posibilidad para el pilar Nahuel Zunini, quien estará en el banco de suplentes.

El primera línea (21 años) formado en Argentino y actual jugador de Buenos Aires Cricket & Rugby Club (Biei) en el ámbito URBA podría jugar sus primeros minutos de la temporada. Recordamos que ya tuvo su debut en este certamen a mediados de febrero de 2024, cuando Pampas derrotó a Yacaré XV 48-32, partido que marcó el estreno para el también bahiense Joaquín Moro.

No formó parte de esta convocatoria el otro jugador nacido en nuestra ciudad, el hooker Francisco Lusarreta.

Por otra parte y ante la ausencia del capitán Juan Cruz Pérez Rachel por lesión, llevará el liderazgo el medio scrum Lucas Marguery.

Para este primer enfrentamiento de ambos equipos en la historia del torneo, las formaciones serán las siguientes:

Pampas: 1. Matías Medrano, 2. Ignacio Bottazzini, 3. Marcos Camerlinckx; 4. Rodrigo Fernández Criado y 5. Francisco Sluga; 6. Juan Penoucos, 7. Augusto Cabano Wall, 8. Juan Pedro Bernasconi (capitán); 9. Lucas Marguery y 10. Bautista Farisé; 11. Santiago Cordero, 12. Felipe Ledesma, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas; 15. Tobías Wade. Entrenador, Juan Manuel Leguizamón.

Suplentes: 16. Tadeo Ledesma Arocena, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Lucas Moresco, 20. Faustino Santarelli, 21. Alejo Lavayén, 22. Estanislao Renthel, 23. Alfonso Latorre.

Capibaras XV: 1. Diego Correa, 2. Manuel Cuneo, 3. Lisandro Dipierri; 4. Lorenzo Colidio y 5. Lucas Bur; 6. Ignacio Gandini, 7. Felipe Villagrán, 8. Manuel Bernstein (capitán); 9. Alejo Sugasti y 10. Ignacio Dogliani; 11. Franco Rossetto, 12. Guido Chesini, 13. Bruno Heit, 14. Lautaro Cipriani; 15. Francisco Lluch. Entrenador, Nicolás Galatro.

Suplentes: 16. Bernardo Lis, 17. Juan Ignacio Rodríguez, 18. Ignacio Orsetti, 19. Ignacio Gallo, 20. Jerónimo Gómez Vara, 21. Juan Lovell, 22. Juan Bautista Baronio y 23. Bautista Estellés.

Otros partidos

La tercera fecha tendrá además, este viernes, el duelo Tarucas-Dogos a las 21 (dirige Nahuel Jauri Rivero).

Mañana jugarán Peñarol-Selknam a las 20 (arbitraje de Cua Ricardo). Va por ESPN 3/Disney+

El domingo completarán Cobras Brasil-Yacaré XV (20.30, arbitraje de Mauro Rossi). Se podrá ver por ESPN 3/Disney+.