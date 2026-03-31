Harding Green: lo detuvieron cuando intentaba vender un motor robado
El sospechoso tenía un pedido de captura activo por violencia familiar y otras causas judiciales.
Un hombre fue aprehendido este martes por la tarde en Villa Harding Green, luego de ser sorprendido mientras intentaba vender un motor que había sido robado semanas atrás.
El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Corina Parral al 3600, donde personal policial identificó a Víctor Daniel Chiavetta, de 43 años, ofreciendo un motor de levantamiento de persiana marca Motik.
La policía constató que el elemento había sido sustraído el pasado 9 de febrero de un taller mecánico situado en Pascual de Rogatis al 3300, en el barrio Novaterra.
El propietario del equipo reconoció el motor como de su pertenencia, por lo que se procedió a su secuestro.
El aprehendido contaba con un pedido de búsqueda activo en una causa por violencia familiar, así como antecedentes vinculados a amenazas calificadas y lesiones.
Interviene en el caso la UFIJ N° 2.