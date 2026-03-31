Semana Santa: cómo funcionarán los comercios en Bahía durante los feriados del 2 y 3 de abril

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca junto a la Cámara de Comercio local emitieron un comunicado conjunto para aclarar el panorama de actividad de cara a los próximos feriados del jueves 2 y viernes 3 de abril.

Las entidades gremiales empresarias recordaron que no rige ninguna prohibición legal que impida el desarrollo de la actividad comercial o industrial durante estas fechas. En este sentido, las empresas y comercios que lo deseen podrán abrir sus puertas con normalidad.

Sin embargo, las cámaras hicieron hincapié en un punto fundamental: el estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente. Al tratarse de feriados nacionales, los empleadores deberán contemplar los pagos de jornadas adicionales y compensatorios que establece la ley para los trabajadores que presten servicios en dichos días.

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Tras realizar un sondeo de opinión entre los comerciantes y empresarios bahienses para conocer el comportamiento del sector, se desprenden dos tendencias marcadas para esta semana: