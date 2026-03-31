Bahía Blanca | Martes, 31 de marzo

29.8°

Bahía Blanca | Martes, 31 de marzo

29.8°

Bahía Blanca | Martes, 31 de marzo

29.8°
La ciudad.

Semana Santa: cómo funcionarán los comercios en Bahía durante los feriados del 2 y 3 de abril

A pesar de tratarse de feriados nacionales, las cámaras del sector confirmaron que no hay restricciones legales para la apertura. 

Foto: Archivo La Nueva.

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca junto a la Cámara de Comercio local emitieron un comunicado conjunto para aclarar el panorama de actividad de cara a los próximos feriados del jueves 2 y viernes 3 de abril.

Las entidades gremiales empresarias recordaron que no rige ninguna prohibición legal que impida el desarrollo de la actividad comercial o industrial durante estas fechas. En este sentido, las empresas y comercios que lo deseen podrán abrir sus puertas con normalidad.

Sin embargo, las cámaras hicieron hincapié en un punto fundamental: el estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente. Al tratarse de feriados nacionales, los empleadores deberán contemplar los pagos de jornadas adicionales y compensatorios que establece la ley para los trabajadores que presten servicios en dichos días.

Tras realizar un sondeo de opinión entre los comerciantes y empresarios bahienses para conocer el comportamiento del sector, se desprenden dos tendencias marcadas para esta semana:

  • Jueves 2 de abril: La gran mayoría de los establecimientos abrirá sus puertas, manteniendo la dinámica habitual de la ciudad.

  • Viernes 3 de abril: Se espera una jornada de poco movimiento, ya que la tendencia del relevamiento indica que la mayoría de los comercios permanecerán cerrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La región.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE