Semana Santa: cómo funcionarán los comercios en Bahía durante los feriados del 2 y 3 de abril
A pesar de tratarse de feriados nacionales, las cámaras del sector confirmaron que no hay restricciones legales para la apertura.
La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca junto a la Cámara de Comercio local emitieron un comunicado conjunto para aclarar el panorama de actividad de cara a los próximos feriados del jueves 2 y viernes 3 de abril.
Las entidades gremiales empresarias recordaron que no rige ninguna prohibición legal que impida el desarrollo de la actividad comercial o industrial durante estas fechas. En este sentido, las empresas y comercios que lo deseen podrán abrir sus puertas con normalidad.
Sin embargo, las cámaras hicieron hincapié en un punto fundamental: el estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente. Al tratarse de feriados nacionales, los empleadores deberán contemplar los pagos de jornadas adicionales y compensatorios que establece la ley para los trabajadores que presten servicios en dichos días.
Tras realizar un sondeo de opinión entre los comerciantes y empresarios bahienses para conocer el comportamiento del sector, se desprenden dos tendencias marcadas para esta semana:
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Jueves 2 de abril: La gran mayoría de los establecimientos abrirá sus puertas, manteniendo la dinámica habitual de la ciudad.
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Viernes 3 de abril: Se espera una jornada de poco movimiento, ya que la tendencia del relevamiento indica que la mayoría de los comercios permanecerán cerrados.