Infantino aseguró que Irán estará en el Mundial 2026: "Jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Irán participará del próximo Mundial 2026 y que disputará la fase de grupos en Estados Unidos, pese al pedido de la federación iraní de trasladar sus partidos a México.

El titular de la FIFA realizó las declaraciones este martes en Antalya, ciudad de Turquía, donde asistió a un amistoso entre Irán y Costa Rica y donde compartió un encuentro con dirigentes, cuerpo técnico y futbolistas del seleccionado asiático.

"Irán estará en la Copa del Mundo", afirmó Infantino y, a su vez, el dirigente aclaró que "el equipo jugará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos", tal como quedó establecido en el sorteo realizado en diciembre.

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"Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento", señaló durante el entretiempo del encuentro, en el que también destacó el nivel del plantel iraní.

Infantino agregó: "He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien", y remarcó que "los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo".

La definición se dio luego de que Irán solicitara disputar sus encuentros de la fase inicial en México, en el marco del torneo que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio. Sin embargo, la FIFA ratificó la planificación original y descartó cualquier modificación en la sede asignada para sus compromisos.