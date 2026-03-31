Los colegios privados bonaerenses aumentan sus cuotas un 6,5 % en abril

Según indicaron, desde la pandemia se vienen profundizando los cierres de instituciones educativas

Los colegios privados con subvención estatal de la provincia de Buenos Aires tendrán un incremento del 6,5 % en las cuotas en abril para todos los niveles y las distintas modalidades de enseñanza.

El aumento de los aranceles de las instituciones educativas de gestión privada fue autorizado por el gobierno bonaerense, de acuerdo con lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA).

La decisión oficial alcanza a casi 1,3 millones de alumnos matriculados en el sistema de enseñanza privada del territorio bonaerense.

En relación con las nuevas subas autorizadas, el secretario ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, explicó que "estas adecuaciones se dan en un contexto difícil para el financiamiento de la educación de gestión privada".

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Al mismo tiempo, agregó que "en los últimos meses hemos advertido nuevos factores que dificultan la administración. Entre ellos, el excesivo aumento de las tasas que cobran algunos municipios bonaerenses a los establecimientos educativos, la caída de la matrícula y los desfasajes financieros".

En este sentido, Zurita remarcó que desde la pandemia se vienen profundizando los cierres de instituciones educativas y advirtió que "hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica; están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales".

Al puntualizar los motivos del complejo escenario descrito, la entidad bonaerense hizo alusión a la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula, el aumento de las tarifas de servicios públicos y la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

Los nuevos valores de las cuotas

Con la actualización, las escuelas de educación inicial y primarias bonaerenses, que tienen un 40 % de aporte estatal, podrán cobrar hasta $148.660 en abril. Mientras que las que tienen el 100 % del subsidio pueden cobrar hasta $32.880 en el cuarto mes del año.

En el caso de la secundaria en la provincia de Buenos Aires, el tope arancelario es de $193.160 en el mes entrante y, para las instituciones que tienen 40 % de subsidio estatal, alcanza los $36.200 en abril.

En tanto que las secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte podrán cobrar hasta $41.790 en abril si tienen el mayor porcentaje de asistencia estatal, mientras que si perciben la menor ayuda posible los valores podrán alcanzar los $221.070. (NA)