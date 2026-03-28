Pura historia: la Cooperativa Obrera inaugura su Centro de Interpretación

Desde la tarde este sábado quedará en funcionamiento el flamante Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. La inauguración del CICO será a las 15 hs. en Santa Fe 391, casi esquina España.

El lugar tiene un peso significativo en la historia de la entidad. Allí, hace más de un siglo, funcionó la panadería de la recién nacida “Cooperativa Obrera Molinera Panadera y Anexos”, como se denominaba La Coope en sus inicios.

Esta propuesta pasa por compartir su historia y la de quienes la hicieron y la hacen posible: asociados, consumidores y trabajadores.

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En ese sentido, señalaron que no es un museo, es un Centro de Interpretación moderno, innovador, didáctico y dinámico, que propone reconocer y poner en práctica los valores y principios cooperativos de la ayuda mutua, la equidad y el compromiso social.

Se recordó, además, que el ingreso es libre y gratuito. Los horarios será, de martes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hs.; mientras que lo sábados estará habilitado de 15 a 18 hs. Permanecerá cerrado los domingos, lunes y feriados.

También subrayaron que aquellas personas, colegios o instituciones que quieran efectuar consultas lo pueden hacer a través del mail [email protected] o por teléfono al 291-4039010, internos 1518/1519.